虛幣無法記名難追金流 常遭詐團、搶匪覬覦

警方連夜逮捕搶錢的陳姓嫌犯（左2），並起出330萬元贓款。（記者陳建志翻攝）

2024/04/03 05:30

〔記者陳建志、張瑞楨／台中報導〕台中發生泰達幣交易被搶三三○萬現金的強盜案；泰達幣等虛擬幣無法記名，都是透過虛擬錢包交易而難以追蹤金流，再加上近年猛漲，成為洗錢、詐騙者的最愛，也是強盜覬覦或設局的「標的物」，台中市近年就發生數件買賣虛擬貨幣衍生的強盜搶劫案，包括誘騙賣家出面交易，再搶奪賣家手機，把虛擬貨幣強行轉出，也有強盜買家的案例，例如二○二二年高鐵台中站的搶泰達幣案。

虛擬貨幣，又稱加密貨幣或數位貨幣，是區塊鏈技術所衍生的一種金融商品，雖被稱作貨幣，但並無實體，只需在線上的虛擬貨幣交易所設定帳號密碼，就能創設一個熱錢包交易。

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上述高鐵搶案是七名男子合謀（二人未成年），謊稱以一九一萬餘元，出售六萬顆泰達幣，買家抱著鈔票到高鐵台中站交易時，被這群人強搶現金，其中三人已先行判刑，分別依準強盜罪與結夥三人以上搶奪罪，各判處四年二月至六年不等徒刑。

至於用虛擬貨幣詐騙或洗錢，案例更是不勝枚舉，前者最常見的是，騙子以投資虛擬幣比特幣、泰達幣獲利豐厚，誘騙被害人匯款至人頭帳戶投資，匯款的錢很快被領光，被害人血本無歸；後者則是把行騙贓款等違法所得，用買賣虛擬貨幣手法洗錢，甚至洗錢到國外。

須找有公信力交易平台 確保權益

警方提醒，民眾投資虛擬幣，要用有公信力的工具查詢該虛擬貨幣投資項目是否真的存在，且勿輕信外國社交網路平台宣稱虛擬幣交易、會員共享分配等口號而投入資金。

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