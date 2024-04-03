虛幣商交易設局 找友搶330萬

林姓幣商（左圖）和陳姓同夥（中圖）自導自演「假交 易真強盜」，警方迅速逮捕2人移送法辦，並起出330萬 元贓款。 （記者陳建志翻攝）

2024/04/03 05:30

警方連夜逮兩嫌 起出330萬贓款

〔記者陳建志／台中報導〕台中廖姓男投資客前天下午與林姓幣商相約交易虛擬貨幣泰達幣，他在大里區美群路剛坐入林男的轎車，竟有陌生男子侵入車內，亮刀勒住廖男脖子劫走三三○萬現金，警方懷疑是林男設局籌劃搶案，他坦承欠下巨額債務，以十萬元報酬委託陳姓友人搶錢，警方昨天至嘉義逮捕陳男，並起出贓款，兩人依強盜罪嫌移送法辦。

投資客一上車 遭勒脖搶劫丟包

這名廖姓被害人（卅七歲），之前已經和林男（卅一歲）交易泰達幣多次，前天下午四點多，兩人再度相約交易，廖男攜帶三三○萬元現金，在大里美群路，坐上林男汽車的副駕駛座，兩人準備交易，早已和林男串通好的陳男（廿七歲）立刻從右後方上車。

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陳男從後方乘客座，徒手勒住廖男脖子限制行動，並亮刀要求廖男，交出裝有三三○萬新台幣的包包，車子開到大里竹仔坑環保園區，陳男喝斥廖男下車，將廖男丟包後，林、陳二人開車逃逸。

林男折返被逮 坦承欠債鋌而走險

廖男立刻向警方報案，台中市霧峰警分局獲報鎖定作案車輛追查，發現林男作案的自小客車，竟然又折返至大里竹仔坑環保園區附近，立刻將駕車的林男帶回警局偵辦，警方懷疑他設局，另一人配合。經警方突破心防，林男坦承積欠巨額債務才鋌而走險，利用此次交易虛擬貨幣機會，以十萬元的代價請陳姓友人配合，搶走廖男攜帶的現金，陳嫌得手後即駕車南下至嘉義地區藏匿。

警方連夜押著林男，持拘票前往嘉義市陳男藏匿的地點，順利將陳嫌拘提到案，並起出搶走的三三○萬元贓款，陳男坦承配合林男搶錢，警方訊後依強盜罪嫌，將兩人移送台中地檢署偵辦。

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