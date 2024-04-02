稱社團敲碗跪求…分享皇池偷拍片 3男女法辦

警方重返皇池周邊勘驗。 （警方提供）

2024/04/02 05:30

〔記者王冠仁、溫于德／台北報導〕網友「好康道相報」分享偷拍影片，麻煩大了！士林地檢署偵辦近來陸續流出的台北市北投區皇池溫泉會館遭人偷拍裸泡影像案，上週五指揮北投警分局展開搜索，逮捕三名男女帶回調查，檢警也緊急通知業者移除、下架偷拍影像；三人供稱，只是在網路轉傳，非偷拍者。檢方認定三人涉嫌妨害秘密、散布性影像、違反個人資料保護法等罪，訊後將陳姓男子五萬元交保、黃姓及李姓女子各六萬元交保。

檢警搜索新北、桃園 責業者下架影片

警方追查，上月間網路上陸續出現皇池溫泉會館的獨立湯屋遭人偷拍影像，部分偷拍鏡頭跟著被害人移動，研判偷拍者站在湯屋外，利用縫隙偷拍；警方到場勘驗，發現湯屋外有走道可供人行走，走道並非管制區域。皇池表示會加強安全防護，加裝鐵網等設備防堵偷拍。

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檢警進一步透過臉書社團散布的軌跡追查，循線逮到陳男等三人，三人否認是偷拍者 ，供稱只是因為一時好奇、好玩，看到有人在社團中「敲碗」、「跪求分享」才轉傳。陳男另稱，他是在一個情色網站看到偷拍片「覺得不錯」，才分享到臉書社團。

皇池偷拍17影片流出 10人受害

警方表示，皇池偷拍案至今約有十七段影片流出，四男六女受害，包含四對情侶、一對女閨密，研判這些偷拍影像，先被上傳到某付費論壇，民眾付費加入會員瀏覽影像時，有會員趁機儲存影像，進而外流。

會館相關監視器早已洗掉

警方指出，部分影像是在去年一月時偷拍，該會館的相關監視器影像早已洗掉，追查難度高，目前主要透過網路散布軌跡往源頭追查，設法揪出偷拍者。全案有可能是被人發現該會館部分湯屋有「漏洞」，見獵心喜而偷拍，也不排除有心人針對皇池報復，有無特定人曾與業者間有糾紛，也列入追查。

士檢是在上月二十九日指揮警方搜索新北、桃園等多處，帶回三人複訊後交保候傳。

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