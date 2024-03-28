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翁掃墓失蹤 離奇燒死別家墓碑前

許翁開的轎車就停在公墓入口的路邊。（民眾提供）

許翁開的轎車就停在公墓入口的路邊。（民眾提供）

2024/03/28 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台中市七十一歲許姓老翁，廿三日回南投縣中寮鄉掃墓失蹤，廿六日被發現倒臥在別人祖填墓碑前離奇死亡，身體有灼燒痕跡，消防人員初步研判許翁可能遭當天公墓大火濃煙嗆昏倒地後死亡。

南投地檢署檢察官昨會同法醫相驗後，認為當天公墓火災範圍很大，許姓老翁不容易在第一時間被發現，死因有待進一步調查確定。

獨居台中市的許姓老翁，上週六返回中寮鄉爽文第十七號公墓掃墓時發生火災，因焚燒範圍大，消防人員在撲滅火勢後即返隊，當時未發現有人倒臥在墓地。

許姓老翁與在外地工作的兒子原相約廿五日碰面，但卻失聯，其子透過手機定位發現父親仍在公墓，除報案協尋外，當天也與其他親人到公墓搜尋到深夜，但未有所獲。

廿六日有民眾掃墓完發現疑似有人倒在一處墓碑前，火速下山報案，而此時許姓老翁的兒子也找到已死亡的父親，許翁身體雖有灼燒痕跡，但仍可辨認，且身上也有汽車強制保險證件。

南投縣消防局調查發現，許翁的祖墳周圍並沒有被火燒過的痕跡，初步研判許翁是看到雜草燒起來後想逃離，在距離自家祖墳近廿公尺處，即被濃煙嗆昏倒下，身體有受輻射熱灼燒痕跡。

南投縣消防局建議民眾最好不要在墓地燒紙錢，另也請公所在僱工除雜草時能一併將割除的雜草清走，避免火災發生時一發不可收拾。

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