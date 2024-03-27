藏5千萬沒申報 營建署前高官確定罰8百萬

營建署前主秘洪嘉宏。（資料照）

2024/03/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕營建署前主秘洪嘉宏二○一四年、二○一五年擔任城鄉發展分署長期間，未申報五千萬元的房產跟妻子保單，被廉政署依違反「公職人員財產申報法」各開出兩年度共八百萬元罰鍰上限。洪嘉宏不服，興訟主張這些房產借名登記在別人名下，他並非所有權人，要求撤銷罰單，二○二一年駁回確定。廉政署根據判決，日前公布裁罰洪八百萬元確定。

洪嘉宏要求撤罰 駁回

本案發生在二○一四年，直到二○一七年洪嘉宏被控涉入七起眷改弊案，台北地檢署查出他疑似向建商索賄一．二億元，並收三五五○萬元賄款用以買房，廉政署才驚覺他有財產申報不實的問題，二○一九年開出兩張共八百萬元的罰單。

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廉政署認定，洪嘉宏在新北及桃園投資兩間房產，市價高達四八三四萬元，卻登記在友人名下；此外，財申法規定公務員應申報配偶財產，但洪卻漏報妻子的一張保單及一筆保單借款債務，合計二八○萬三九六九元。洪二○一四年例行申報與二○一五年卸職申報，均隱匿這些財產。

由於漏報金額加起來約五千萬元，依財申法處罰基準規定「隱匿財產價額在四千萬元以上者，處最高罰鍰四百萬元」，廉政署據此開出兩個年度共八百萬元。洪興訟抗罰，主張自己雖然投資購買房產，但房產分別借名登記於友人名下，因此他並非房產的所有權人，二○二一年敗訴確定。

廉政署持確定判決認定洪兩度故意隱匿財產為不實申報，依財申法第十二條各別處最高罰鍰四百萬元，共八百萬元，日前公告確定。刑事部分，洪嘉宏二○二二年被台北地院依收賄、期約賄賂罪，重判八年二月刑，尚未確定。

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