為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

美鷹會扮法師作法 賣生基詐夫妻上千萬

警方查扣現金、名錶、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣現金、名錶、鎮暴槍與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物。（記者邱俊福攝）

2024/03/27 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕美鷹會大哥張群皓涉嫌籌組「假仲介買賣生基位」詐騙集團，專鎖定曾投資未上市股票失利的民眾，假稱以「生基位憑證」賠償股票投資損失，並佯稱有買家願意高價收購等話術，慫恿投資後再轉售獲利，甚至假扮「法師」佯裝作法取信，警方清查至少廿人上當，財損逾六千萬元，其中一對北市夫妻檔受騙更達逾千萬元。刑事局偵一大隊、偵七大隊日前偵破，逮張等卅六人送辦，而張嫌與集團幹部、三名假法師等十四人遭檢方聲押獲准。

假稱賠償股票投資損失

警方調查，卅七歲張嫌自二○二二年開始，在北市先後設立「萬秝文化事業有限公司」、「立鼎宗教文藝事業有限公司」，並吸收癌末病重的蔣姓男子擔任人頭負責人，從事仲介買賣生基位的詐騙集團，由旗下的業務員，鎖定曾投資未上市股票失利的民眾，宣稱將以每個一萬元的「生基位憑證」賠償股票投資損失，引誘被害人上鉤。

再騙高獲利加碼購入

該集團成員會分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色，向被害人佯稱有買家願意高價收購，慫恿被害人投資後再轉售獲利，陸續讓被害人加購「土權、生基罐、科儀、蓋板」等產品，甚至有成員持假的法師證，扮演「法師」帶被害人到墓園區，佯裝作法取信。

等被害人投入大量金錢後，再謊以各種理由讓「交易」破局，使被害人血本無歸；有對北市夫妻因此受騙花費千萬元，向該集團購買卅多樣商品。此外，該集團對旗下業務員管理嚴苛，若有不從便施加拳腳、棍棒，予以凌虐，但業務員每詐騙得手，則可分潤三成。

至少20人上當 逮36人

警方去年十二月五日至今年二月廿六日，陸續拘提、搜索，查緝張嫌等卅六人到案，並查扣不法所得房地產二處、債權五七九萬元、名車五部、現金二五五萬元、名錶十六支，以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍各一把與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播