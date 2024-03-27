自由日日shoot》運回槍彈SOP 將設3關卡清點

中和警分局當天在林口分局實施打靶常訓。 （記者陸運鋒翻攝）

2024/03/27 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市警局中和分局射擊訓練結束後，運送彈藥的員警竟將其中一箱一千二百顆空彈殼，遺落在人行道，警方將加強員警教育訓練；全國警方每年都會辦理常年訓練，除不定期的體適能測驗外，亦包含上、下半年各一次的射擊打靶測驗，而射擊受測項目包含零至十分的人型靶及五環靶，行政警察考核標準為六十分、刑事警察則為七十分，至於不合格的警察人員，將密集訓練後，再進行複測。

新北市警察局表示，常年訓練射擊測驗部分，均依警政署警察人員常年訓練實施計畫規定，每人每月集中訓練至少八小時，其中射擊訓練不得少於二小時，可採用空槍練習或實彈練習，每次射擊訓練實彈發數為廿發至四十發，並依照員警的能力，來評估是否需要增加彈藥數量。

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新北市警察局指出，槍械彈藥準備及點交作業相關規定，是在提領槍枝、配件及彈藥時，應對照提領單所列數量，與械彈庫房管理人員當面點交；至於受測期間需拆封整箱彈藥，其中裝備彈應由督察及後勤業務管理人員保管，訓練彈則由督察、訓練及後勤業務管理人員共同拆箱點交後共同保管。

此外，警政署目前以靶場內安全為首要重點，未來將針對往返靶場械彈與槍枝安全再訂定SOP，初步規劃各單位領出械彈後，由正副帶隊官清點數量，上車後再檢核，抵達靶場及訓練結束後再次確認槍彈數量，運送回車上時再次清點，返回分局入庫前再做最後清點。

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