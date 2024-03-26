士官長休假 與病父雙雙陳屍車內

再給自己一次機會

2024/03/26 05:30

〔記者歐素美、陳建志、蘇金鳳／台中報導〕在軍中服役的三十六歲洪姓男子廿四日休假返回台中市和平區的家中，竟偕七十五歲父親在車內輕生死亡，行經的鄰居發現報案，經檢警調查，台中地檢署檢察官相驗後指出，洪男為一氧化碳中毒死亡，其父死因則將擇日解剖複驗，以釐清是否遭加工自殺死亡。

兒一氧化碳中毒 父死因待查

據了解，洪姓父親疑患有精神疾病且具暴力傾向，平時與妻子（洪男繼母）及兒子洪男居住，廿四日晚上六點多，鄰居發現洪男與父親坐在轎車內疑無氣息，嚇得趕緊報案，警消到場發現二人已明顯死亡，未送醫。

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空軍表示，洪男是空軍第三聯隊清泉崗基地憲兵三中隊士官長，為志願役，服役逾十五年，個性開朗，和同事相處和睦，平常表現良好，沒有輔導紀錄，近期也未發現異狀，洪男廿四日休假，原訂廿五日上午收假返回軍中，不料在休假期間發生憾事，深表遺憾，軍方會協助後續相關事宜。

台中市社會局表示，洪父領有有身障證明，並領有老農漁福利津貼，非列管關懷戶，也未接獲通報；衛生局則表示，洪父非列管精神病個案。

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