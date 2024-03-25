騎車執勤與女騎士相撞 男警進加護病房 女騎士不治

二輛機車在路口相撞畫面被行車紀錄器拍下（紅圈處）。（圖由警方提供）

2024/03/25 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪警分局二十八歲蕭姓警員，前天下午騎機車執勤途中，途經壯圍鄉永美路一處未設紅綠燈路口，與三十八歲林姓機車女騎士相撞，林女彈飛到附近一公尺深的水圳送醫不治，蕭男身受重傷在加護病房觀察。

壯圍鄉永鎮廟前天為開漳聖王祝壽，任職於礁溪警分局第三組的蕭姓警員，是活動的安全維護承辦人，當天下午四點四十六分，他騎車前往現場執勤途中，在壯圍鄉永美路一段及永美路一段一四八巷路口，跟林姓女騎士相撞，車禍發生後，蕭男、林女被送往國立陽明交大醫院急救，經抽血檢測均無酒精反應，排除酒後肇事。

請繼續往下閱讀...

車禍地點位在鄉間小路上，路口沒有紅綠燈，蕭姓警員沿著永美路一段西往東方向騎乘，林女從永美路一段一四八巷北往南騎車，雙方騎到肇事路口相撞，根據行車記錄器拍到的畫面顯示，蕭男接近路口時發現來車，有剎車停頓一下，但為時已晚，二車不偏不倚撞上。

由於衝撞力道猛烈，林女噴飛到旁邊一公尺深的水圳，頭部重創，右腳骨折變形，送到醫院前已無生命徵象，最終宣告不治，蕭男也受重傷，經過急救後送進加護病房。據了解，蕭男騎乘的道路為幹道，林女是支道，警方將依照相關跡證釐清肇事原因和責任歸屬。

蕭男從警六年，工作認真負責，事發後，分局同仁為他祈禱，希望脫離險境早日重返工作崗位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法