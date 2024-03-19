巡路員殉職 父不記仇凶手之母

劉冠群父親說做錯事的是簡姓男子，人死不記仇，就沒有什麼原諒不原諒。（記者俞肇福攝）

2024/03/19 05:30

告別式上心疼兒本有美好人生

〔記者俞肇福／基隆報導〕新北市簡姓男子二月二十九日在漁港偷竊小貨車，在萬瑞快速道路高速撞死公路局巡路員劉冠群，死者家屬昨天舉辦告別儀式，劉父表示，簡男的母親已經道歉並允諾賠償，但他和家人商量後決定不收，人死不記仇，肇禍的簡姓男子也走了，所以沒有原諒或不原諒的問題。

劉冠群的家屬昨天在基隆市立殯儀館舉辦基督教的儀式，播放劉冠群生前影像供親友追思；劉父難過地說，兒子非常孝順、個性獨立，本來還有很長的人生，但發生意外也沒辦法，希望兒子能安息主懷。

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婉拒嫌犯家屬賠償

「一起好好過日子」

劉父表示，簡母在三月六日由貢寮當地里長趙瑞昌陪同前來道歉，她說，兒子好像有勞保跟人壽險，如果能請領到錢，她一毛都不要，要賠償給被害人家屬；劉父說，雙方討論時，他一度想接受，但最後改變心意，因為簡母自己也不太好過，他已有兒子的保險理賠金，足夠辦理後事。

劉父表示，簡母當面向他和太太道歉時一直哭泣，他安慰簡母、請她務必堅強，大家一起好好過日子。

媒體詢問劉父，會不會原諒？他說，兒子犯罪跟父母親沒有關係，撞死兒子的是簡男，簡男也被火車撞死了，人死不記仇，簡男既然也走了，就沒有原諒或不原諒的問題了。

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