疑醫生岳父非法墮胎 偷錄蒐證舉發竟吃官司

林男懷疑醫生岳父進行非法墮胎，涉嫌偷拍手術過程欲舉發，被高雄高分院判緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/04/02 22:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓男子懷疑陳姓岳父替越南女子非法墮胎，涉嫌偷拍蒐證欲舉發，被依妨害秘密罪，判處易科刑5月，高等法院高雄分院認為林出於善意，涉案情節輕微，宣告緩刑2年。

據了解，陳男在高雄市經營婦產科診所，曾因非法墮胎被判刑，而診所房屋所有權人是林男的妻子。2021年9月26日上午，越南女子黃氏前往診所委由陳進行人工流產手術時，林男獲悉後，懷疑他又非法墮胎，打算錄影蒐證後，向衛生單位檢舉。

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當天上午10點，陳男抵達診所2樓，未經陳和黃氏同意，偷偷開啟診療空間的門扇，涉嫌持手機偷錄黃氏甫於術後躺在床上休息畫面，不料被對方發現，向高雄地檢署提告妨害秘密罪。

承辦檢察官開庭偵查後，予以林男不起訴處分定案後，黃氏不服向法院聲請交付審判，法官判處他徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，林不服上訴高雄分院要求還他清白。

林男指稱，先前有向衛生局檢舉陳行為，但對方要他提出相關證據，整個錄影時間只有10秒鐘，當時黃氏穿著衣服、鋪著被子，只是躺在床上，並未對她造成侵害等語，否認犯行。

合議庭法官審酌林男動機出於好意，偷錄時間不長，對於拍錄過程不爭執，涉案情節輕微，刑度維持不變，但緩刑2年，期間交付保護管束，並接受2場法治教育。

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