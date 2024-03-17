紙本拘票時效跟不上 險讓蘇丹紅首謀落跑／研議電子拘票刻不容緩

津棧負責人李彥廷（圖左）以警方僅出示手機內的拘票照片，並非紙本正本，聲請提審成功而獲釋；檢警隨後立即補正程才將他聲押獲准。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄地檢署懷疑津棧負責人李彥廷從中國進口含致癌色素「蘇丹紅」，聲請羈押，高雄地院裁定八十萬元交保後，李卻行蹤成謎，雄檢趕緊發出拘票逮人，但他以警方僅出示手機內的拘票照片，並非紙本正本，聲請提審成功而獲釋；雖然檢警隨後立即補正程序而聲押獲准，惟法界認為，此事凸顯法律不足，跟不上時代，研議「電子拘票」刻不容緩。

法界多樂觀其成

刑事訴訟法第七十七條規定「拘提被告，應用拘票」，司法實務上目前對拘票令狀的見解仍限於紙本，以致院、檢簽發拘票展開拘提時，在每個據點執行的警調人員須人手一張紙本拘票，才可隨見隨拘；若無拘票也未取得同意配合調查，即使嫌犯就在眼前，就只能眼睜睜讓他從容離去，束手無策。

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律師張道周直言，法務部、司法院、高檢署、警政署和調查局已共同建置「司法聯盟鍊」，將證據數位化並確保齊一性、可供驗真性，這可應用到拘票上，每位取得院檢電子拘票的警察，都可合法執行拘提。

張道周建議於刑訴法的拘票規定，新增電子拘票的定義與送達條款，並於子法明定格式、防偽、核發、驗真等細部技術規範，確保其法律效果視同紙本；並應提供第三方驗證管道供當事人查證，以免遭不法人士偽造濫用。

陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔認為，電子拘票可提高拘提效率，方向正確，也與行政院近期提出的電子簽章法修正案，相輔相成。

曾任法官的律師林玉蕙指出，電子化的時代確實可以考量電子拘票，她建議應明定院、檢事後仍須交付實體紙本，以補足拘提程序。

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