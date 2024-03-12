找傳播妹開毒趴 竟疑8萬被偷 殺友丟包

邱男10日上午開賓士離開汽車旅館，當時陸男被塞進後車廂。邱男事後在桃園平鎮落網，被依殺人罪嫌移送法辦。 （記者鄭淑婷翻攝）

2024/03/12 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕卅三歲陸姓男子十日在桃園市桃園區某汽車旅館，被人打到奄奄一息，塞進後車廂丟包新北市樹林區吉祥街旁，陸男僅著內褲、躺在路邊約一小時，警方追抵後趕緊將他送醫急救仍告不治，警方案發後十小時在平鎮逮到涉案的卅二歲邱男及卅五歲吳女，初步調查全案只因邱男八萬元不翼而飛懷疑陸男所為釀殺機，訊後將二人依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

檢察官昨會同法醫相驗陸男遺體，初步檢視發現陸男四肢及頭部有多處傷勢，初判因出血性休克死亡，將擇期解剖釐清死因。

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邱男與陸男為朋友關係且都有毒品前科，十日凌晨零點四十八分相約摩鐵開毒趴、喝酒，約三個多小時後，找來傳播妹吳女入房作陪，因邱男發現身上八萬元不翼而飛，而陸男曾在清晨七點多駕車外出而懷疑陸男偷竊，憤持刀子、棍棒等攻擊、毆打陸男，陸男因頭部遭到重擊奄奄一息，邱男於上午十點多將陸男塞進賓士車後車廂，搭載吳女退房，旅館人員進房清掃發現血跡而報案。

邱男駕車逃到新北市樹林區山佳火車站附近吉祥街，因道路段狹窄且不熟路況而翻落山溝，邱男與吳女下車一度打開後車廂要將陸男帶走，因陸男全身癱軟、無力，而將他丟包路旁，二人徒步逃逸，警方追抵時發現陸男倒地已無生命跡象，送醫急救不治。

據了解，邱男、陸男都在工地工作，也都頗有資產，邱男已婚、有稚子，賓士車登記在其母名下，對於只因八萬元痛下毒手，檢警存疑將深入調查釐清。

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