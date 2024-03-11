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聯結車壓扁休旅車 命危母子恢復生命跡象

聯結車過彎右傾壓毀休旅車前的瞬間。 （民眾提供） 休旅車被聯結車壓成鐵餅嚴重扭曲變形。 （民眾提供）

聯結車過彎右傾壓毀休旅車前的瞬間。 （民眾提供） 休旅車被聯結車壓成鐵餅嚴重扭曲變形。 （民眾提供）

2024/03/11 05:30

孝順兒棄大學考警專 母載他補習遇劫

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區昨天上午傳出重大車禍，五十九歲蘇姓男子駕駛滿載培養土的聯結車，行經大坑山區東山路段時，疑過彎時失控側翻，竟直接砸中並壓毀同向另輛行駛中的本田休旅車，休旅車瞬間變成鐵餅，休旅車四十三歲駕駛廖姓女子與十九歲吳姓兒子受困車內，經救出兩人一度命危，所幸經搶救母子恢復生命跡象，目前仍在加護病房治療觀察中。

家屬難過透露，吳男已經考完學測，透過繁星應能錄取台中教育大學，但評估後認為當警察收入更穩定，經與家人討論過，決定報考今年五月的警專考試，不僅能減輕家裡負擔，也是他的夢想。

懂事乖巧的吳男體貼母親，原本要自己騎機車去市區補習，但昨一早下起雨，媽媽擔心天雨路滑摔車，所以才開車從新社住處載兒子前往，未料途中遇此天外飛來劫難。

一名騎車在休旅車後方的男大生說，當時下雨天色略暗，聯結車下坡時速度較快，轉彎時重心逐漸偏移，導致聯結車貨斗往右傾斜側翻。

肇事蘇男否認超載，強調當時開車時速大概四十、五十公里，速度並不快，過彎時也有踩煞車試圖控制車身及方向，因突然抓不到重心，接著就感覺到車斗逐漸向右傾斜翻車，下車後才驚覺壓到休旅車「出事了」。至於肇事原因是超載或機械故障導等因素，警方將調查釐清究責。

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