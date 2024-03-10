分享安全登山 跑山獸：要熟離線地圖操作

知名「跑山獸」捷克籍台灣女婿羅培德昨天受邀主講登山安全專題講座，吸引近400位民眾參與。（記者佟振國攝）

2024/03/10 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕有鑑於近幾年山域事故頻繁，知名「跑山獸」捷克籍台灣女婿羅培德（Petr Novotny）昨受邀參加登山安全專題講座，分享自身山林越野與搜救經驗，建議民眾行前應下載離線地圖，並熟悉操作，若不幸迷途、受傷，切忌任意亂走或下切溪谷，觀察周遭有無登山布條，儘量留在步道範圍，求救時提供救難人員明確資訊，之後儘量做好保暖措施原地待援，增加獲救生還機會。

別光只是下載要會用

今年春節連假全國發生多起山域事故，山友的非官方統計即多達十四件，其中十二件發生在知名百岳眾多的南投縣，累翻消防援救人員。鑑於高山山難頻繁，埔里扶輪社昨天與林業保育署、台灣山岳雜誌等機關團體舉辦「山永遠都在，命只有一條」專題講座。

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迷路時別離開步道範圍

羅培德表示，民眾應避免風險較大的獨攀或臨時揪團，只要上山就要為自己的安全負責，行前要做足功課，除了天氣、山區路況資訊，應列出裝備清單，兼顧輕量、安全與必備，像他就會透過專業網站「LighterPack」進行穿戴衣物、背包裝備、食物等進行重量佔比分析，避免過度負重，因為裝備輕量化，行程中背包都不離身，一旦有突發狀況，隨時能就地「迫降」因應。

羅培德分析先前廿八件迷途山難，高達廿五件沒有下載離線地圖，建議民眾要下載及攜帶GPS設備，兩者都要熟悉操作方式，必要時也能提供救難單位明確座標位置。

羅培德說，許多迷途者認為可以隨機找尋方向，下切溪流或河谷，然後找到出口，但台灣高山動輒二、三千公尺以上，溪谷遍布，高聳陡峭濕滑，一般人難以克服，他參與多件迷途搜救，不少罹難者是在溪谷中被尋獲，因此這種觀點在台灣不適用。

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