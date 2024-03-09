木乃伊桶屍VS.阮哲夫涉殺嬤案／都是間接證據 有屍沒屍差很大

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2024/03/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署當初起訴酒女蔡嘉樺殺害陳姓男友的水泥封屍案，檢方並無直接證據，但仍齊全蒐集諸多間接證據呈堂，讓法官決定重判；此案與二○二一年中檢用間接證據起訴阮哲夫涉殺阿嬤一案，法院判決無罪的結果大相逕庭。死者家屬委任律師何志揚，肯定國民法官參與蔡女殺人案審判，讓判決結果貼近人民對司法的情感。

桶屍案有無共犯 仍有歧見

此案另一焦點，是檢方認定棄屍有共犯，辯方律師質疑檢方找不到共犯與證據，蔡女身型瘦小，不可能獨自棄屍。對此，何志揚說，死者身高僅一六○公分，體重僅約五十公斤，蔡女獨自棄屍並非不可能，他強調，檢方缺乏直接證據，不能求處死刑，家屬深感遺憾，如家屬認為應判死刑，會提起上訴。

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至於阮男控涉殺嬤案，起於就讀中正大學的劉姓女學生，二○○七年失蹤，警方懷疑與同班男友阮哲夫（現年卅八歲）有關，但無證據，事隔八年後，阮男的阿嬤也於二○一五年失蹤，警方於二○二一年搜索住處，找到阿嬤的存摺與假牙。

中檢以數項間接證據起訴阮男殺人等罪名，包括他上網查詢「完全失蹤」、「絞肉機、骨鋸」及存摺、假牙等證物，不過台中地院與高等法院台中分院均認為，這些證據沒辦法推定阮男殺人，阿嬤是生是死仍有疑問，殺人部分判無罪，僅認定阮男犯偽造文書等十一罪，合併判刑七年十月。

何志揚說，陳男命案檢方提出的間接證據，包括死者失蹤後，其手機基地台與蔡女手機高度重疊，以及蔡女買桶子、袋子、偽造債務糾紛的和解書，甚至一口氣付卅萬元租下廠房二年等，足以讓國民與職業法官認為，蔡女是凶手確然無疑。

蔡嘉樺被控殺男友再用水泥封屍，被國民法官判刑27年半。 （記者張瑞楨攝）

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