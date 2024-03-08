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宜蘭車禍》駕駛突然闖紅燈飆撞3機車 1死3傷

宜蘭縣一輛轎車前晚行經礁溪鄉礁溪路，闖紅燈連續撞擊停等紅燈的機車，黑色轎車擋風玻璃碎裂。 （記者蔡昀容攝）

宜蘭縣一輛轎車前晚行經礁溪鄉礁溪路，闖紅燈連續撞擊停等紅燈的機車，黑色轎車擋風玻璃碎裂。 （記者蔡昀容攝）

2024/03/08 05:30

友人勸開慢點 無反應

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉礁溪路前晚連續發生兩起車禍，四十七歲李姓轎車駕駛載兩名友人前往礁溪途中，不僅突然加速，對友人的勸說也無反應，還進而闖進機慢車道以及闖紅燈，先撞飛一輛機車，三十秒後又再五百公尺遠的路口，再撞飛兩輛停等紅燈的機車，釀成一死三傷憾事。

肇事發抖說不知為什麼

事發後，李男精神恍惚、全身發抖地表示「不知道事故是怎麼發生的？」同行友人也疑惑不解。警方詢問後，依公共危險及過失致人於死罪將李男移送宜蘭地檢署偵辦。李男酒測值零，有服用降高血壓藥物，事件起因有無可能與服藥有關，有待釐清。

警方調查，李男的生活和交友單純，他前晚駕駛黑色Toyota轎車，從宜蘭市載兩名友人要到礁溪飯店留宿，一路上有說有笑，但過了宜蘭市宜興橋後，李男突然安靜不講話，油門越踩越重、越開越快；友人不斷勸阻「開慢點」，李男無反應，不但開進機慢車道，還闖紅燈，隨後在礁溪路一段撞倒一輛停等紅燈的藍色機車，二十八歲林姓男騎士和三十二歲游姓女乘客倒地，腳部受傷。

轎車肇事仍未減速，繼續往前衝，三十秒後行經礁溪路二段時，再撞到兩輛停等紅燈的機車，其中騎紅色機車的四十六歲吳姓男子噴飛，傷重不治，他出事前到醫院求診拿取的藥袋以及袋裝蔬菜等被甩在地上、盒裝雞蛋碎裂在地，紅色機車的零件碎片也散飛長達五十公尺，現場滿目瘡痍。

另一位二十四歲林姓騎士被撞倒，腿部受傷；肇事轎車因撞擊力道猛烈，擋風玻璃碎裂，車頭全毀。

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