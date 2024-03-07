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家中IP位址也會被盜 淪盜刷幫凶險判刑

被害人半夜收到發卡銀行交易簡訊通知，即時止付，後來才知自己信用卡被盜刷買了一支手機。 （資料照示意圖，非新聞當事人）

被害人半夜收到發卡銀行交易簡訊通知，即時止付，後來才知自己信用卡被盜刷買了一支手機。 （資料照示意圖，非新聞當事人）

2024/03/07 05:30

半夜收消費簡訊 速止付

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住台北市的謝女在半夜一時廿四分收到一則信用卡「消費三萬七千九百元之商品」手機簡訊通知，她研判自己信用卡被盜刷，立即聯絡發卡銀行客服，即時止付並報警處理，警方發現盜刷者在蘋果官網消費買一支手機，循線找到發話IP位址位於雲林虎尾，警方抓到涉嫌盜刷的陳女，但陳女說，她不認識謝女，也不認識訂購人，「更不知道IP位址為什麼在我家」，仍被檢方依詐欺得利未遂罪嫌起訴。

該案經彰化地院審理，確定陳女平日都使用手機上網，檢方也無法進一步證明陳女如何取得原告的信用卡號和交易碼，因此認定無罪。

警循IP位址 揪出疑犯

判決書表示，警方受理報案後，調出交易的相關紀錄，訂購人叫「白承恩」，IP位址是雲林虎尾的市內電話，該市內電話是由陳女申請，而在這筆交易成立當下，陳女就在住處，因此認定其為盜刷者。

「也是被害人」…獲判無罪

但陳女說，不能依IP位址就判定是她盜刷，原告和訂購人「白承恩」她不認識，手機訂購寄送的地址也不在她家，「我也是被害人」。

法官表示，本案從訂購者之姓名、地址及手機之門號，均難以認定與被告有關，尚難逕依該訂單訂購人的上網IP位址為被告所申辦之市內電話號碼，即認定是由被告上網使用告訴人之信用卡訂購價值三萬七千九百元商品。因此認定被告無罪。

警方表示，雙方有可能遇上「盜刷集團」，集團利用管道取得信用卡和IP位址等相關資料，通過層層關卡，才准交易，因為發卡銀行會有交易通知，歹徒都趁半夜交易，不易被人發現。

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