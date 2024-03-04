刺青店縱火兩死案 凶嫌起訴 家屬求判死

屏東刺青店縱火兩死案，遭縱火的刺青店大門用鐵皮封起來。 （記者葉永騫攝）

2024/03/04 05:30

〔記者葉永騫、羅欣貞／屏東報導〕去年十月二十九日屏東市民享路刺青店遭到十九歲男子許濸雄潑汽油縱火造成黃姓老闆夫妻死亡，屏東地檢署在羈押許濸雄四個月後，依殺人、縱火罪嫌起訴，移屏東地方法院審理，死者父親說，想到兒子及兒媳慘死就相當難過，希望法官能夠重判。

十九歲凶嫌許濸雄到屏東市民享路刺青店刺青，因不滿三十歲的黃姓老闆要求其排隊，一直賴在店內多日，黃姓老闆疑似驅趕他離開，引起許嫌心有不甘，趁著清晨四點多拿汽油到店內潑灑縱火，造成黃姓老闆及其二十八歲太太傷重死亡，屏東地檢署偵辦時許嫌避重就輕，並意圖以精神疾病來避罪，經過羈押四個月後，近日依殺人罪、公共危險罪嫌起訴並移審屏東地方法院。

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黃姓死者父親說，兒子及媳婦很努力、很和善，有很好的前途，卻這樣被毀了，每次想到兒子、媳婦慘死，心中就相當難過，這四個月來心情都難以平復，凶嫌的律師雖然想以精神病來脫罪，盼以五百萬元和解，但是他不願答應，希望法官能夠還其公道，二條人命就因為縱火沒了，應該要判死刑，要明查不能輕判。

民享路的刺青店為死者租用，火災後內部燒毀的物品房東已清除，但仍然保留火災原狀，房屋焦黑一片，大門則用鐵皮封起來，里長說，這棟房子以前是茶葉店，二年前才變為刺青店，沒想到開沒多久就發生意外，事故現場至今都沒有處理完。

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