通緝犯猝死新北派出所 檢追查認定病亡

警方驚見盧男失去呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術急救。（記者陸運鋒翻攝）

2024/03/04 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕近日桃園及屏東員警涉逼供少年、執法過當，引發社會譁然，處理員警遭法辦，二名派出所長倒台、分局長亦受處分，而新北市中和警分局上月廿八日發生通緝犯在派出所死亡事件，分局長趙家輝獲悉後連夜徹查是否缺失，檢察官調查後，認定是因病死亡，總算放下心中大石，給家屬一個完整交代。

據查，上月廿七日深夜十一時十三分，警方獲報中原街民眾路倒在花圃需要協助，派出四名員警並通知救護人員到場，一開始詢問盧男是否需要協助，盧男僅回喝酒頭暈，無不適不需就醫。

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經查盧男是新北地檢署發布毒品通緝犯，在翌日零時五分將其帶回中原派出所，但盧男爛醉如泥無法坐在椅子上，為避免盧男坐不穩跌落，將其身體靠牆坐地並在旁監護，而所長林煌智在零時四十三分返回派出所，查看盧男身體狀況時，仍有打呼聲及回應。

盧男無呼吸心跳 監護員警CPR 送醫搶救

監視器顯示，監護的員警在一時十五分，驚覺盧男毫無動靜，趕緊衝上前查看，發現盧男已失去呼吸心跳，隨即實施CPR心肺復甦術，並通報救護人員到場接手送往衛福部立雙和醫院搶救，仍於凌晨二時十五分宣告不治。

趙家輝表示，第一時間得知此事後相當震驚，立即詢問中原派出所長，同仁是否有動手、壓制等行為，親自檢視駐地監視器、秘錄器、時序表，再成立十四人調查小組，其中包含副分局長、督察組長、勤務指揮中心主任、秘書室主任、偵查隊長、派出所長，指派各司其職的任務。

盧男妻子製作筆錄時說，丈夫本身有胃出血的情況，夫妻倆原本都住在中和區，但去年九月時，丈夫告知遭到通緝後就離家出走，十一月突然返家說沒錢吃飯，拿了些錢以後又不知去向。

盧男猝死後，分局同仁陪同家屬檢視完整影像，其妻對丈夫的死並無意見，該案經檢察官相驗後，研判盧男為疾病引起上呼吸道出血，導致低血溶性休克致死，並無外傷及外力介入跡象。

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