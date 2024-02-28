屏東離奇命案／死3個月聞不到屍臭? 警：棉被蓋屍 減少臭味飄散

簡姓兄弟同住這處老宅三合院卻互不往來，形同陌生人。（記者葉永騫攝）

2024/02/28 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉灣內村一對六十多歲的簡姓兄弟長期不睦，同住三合院卻形同陌生人，日前弟弟在外工作心肌梗塞死亡，親友回老宅辦喪事竟意外發現簡兄陳屍屋內已成白骨，死亡超過三個月。警方初步排除他殺，並表示死者蓋著棉被，屍水全被棉被及床墊吸附，減少屍臭味飄散，加上兄弟感情不好，互相不來往，才會沒有查覺，但詳細死因還要進一步確認。

同住三合院 形同陌路

在屋內死亡的簡姓男子原本是建築工人，長期在中部工作，三、四年前回到萬丹老家居住，與原本就住在老家的弟弟經常爭吵，一度發生衝突驚動警方前來處理，兩兄弟同住老宅，卻不相往來，形同陌生人。

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萬丹鄉內灣村長陳玉意說，簡兄待在老家平時沒有工作，偶爾打零工，與鄰居沒有互動，不清楚他的身體狀況，只知道兄弟二人感情不好，簡弟常外出工作，日子過得比較正常。

屏東警分局表示，死者的房間是由內反鎖，陳屍在床上，身上蓋著棉被，有可能是睡覺時死亡，屍水都被棉被及床墊吸附，屍臭味減少很多，從屋外很難聞到，簡家老宅與其他鄰居還有一段距離，附近住戶也不會特別注意，現場沒有打鬥或被人闖入翻動過的痕跡，初步研判非他殺，但為慎重起見，仍待檢察官及法醫相驗才能確定。

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