為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

取締噪音擾寧車輛 投縣將新設5套聲音照相設備

南投縣環保局結合警方、監理單位，針對重機車加強稽查取締。（圖由南投警分局提供）

南投縣環保局結合警方、監理單位，針對重機車加強稽查取締。（圖由南投警分局提供）

2024/05/13 16:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投是觀光大縣，每逢假日許多重機車沿著旅遊景點交通動線呼嘯而過，發出轟隆隆聲響，嚴重妨害安寧，也衍生交通安全問題，南投縣環保局長李易書13日答詢議員關切車輛噪音問題時表示，南投縣目前有2套移動式聲音照相設備，另在139縣道、日月潭環潭公路各裝設1套固定式聲音照相設備，取締噪音擾寧車輛，今年並將新設5套固定式聲音照相設備，呼籲民眾勿以身試法。

議員王秋淑、宋懷琳及林儒暘等人今在議會質詢時指出，投54級及投139線，經常有重機車隊或改裝汽車呼嘯而過，製造噪音及廢氣，吵得民眾不得安寧，希望環保局利用聲音照相設備加強取締，並應嚴防排氣管檢驗合格後再行改裝；議員吳棋楠則建議結合警方便衣員警埋伏蒐證，研究是否能以危險駕車行為查扣車輛，根本解決問題。

南投縣環保局長李易書表示，南投縣目前在139縣道、日月潭環潭公路各裝設1套固定式聲音照相設備，另有2套移動式聲音照相設備，結合警方及監理單位，針對常被民眾陳情路段或噪音車行駛熱區，即台3線、台14線、台21線等進行聯合稽查取締，自去年9月至今年3月，取締高噪音擾寧車輛共計107件，依「噪音管制法」告罰，並期限改善完成，裁罰金額23萬4900元，今年將於車輛噪音熱點區域道路裝設5套固定式聲音照相設備，地點仍評估中，呼籲民眾勿以身試法。

南投縣環保局結合警方、監理單位針對重機車加強聯合稽查，了解有無改裝情形，並動用聲音照相設備取締發出噪音車輛。（圖由南投警分局提供）

南投縣環保局結合警方、監理單位針對重機車加強聯合稽查，了解有無改裝情形，並動用聲音照相設備取締發出噪音車輛。（圖由南投警分局提供）

南投縣環保局針對重機車排氣管進行檢測認證。（圖由南投縣環保局提供）

南投縣環保局針對重機車排氣管進行檢測認證。（圖由南投縣環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
抓高噪音車 「聲音照相」元旦開拍
2020/12/02 05:30

抓高噪音車 「聲音照相」元旦開拍
深夜別再吵！桃警稽查改裝車 2小時抓26輛機車噪音超標
2021/12/14 18:26

深夜別再吵！桃警稽查改裝車 2小時抓26輛機車噪音超標

華銀財管2.0傳承規劃 「億」同呵護您的資產
科技執法抓深夜喧囂車輛 高市環保局去年開出20罰單
2022/01/19 23:37

科技執法抓深夜喧囂車輛 高市環保局去年開出20罰單
竹縣首支固定聲音照相15個月開罰309張 今年將新增3處
2023/06/04 23:34

竹縣首支固定聲音照相15個月開罰309張 今年將新增3處
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播