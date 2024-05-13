取締噪音擾寧車輛 投縣將新設5套聲音照相設備

南投縣環保局結合警方、監理單位，針對重機車加強稽查取締。（圖由南投警分局提供）

2024/05/13 16:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投是觀光大縣，每逢假日許多重機車沿著旅遊景點交通動線呼嘯而過，發出轟隆隆聲響，嚴重妨害安寧，也衍生交通安全問題，南投縣環保局長李易書13日答詢議員關切車輛噪音問題時表示，南投縣目前有2套移動式聲音照相設備，另在139縣道、日月潭環潭公路各裝設1套固定式聲音照相設備，取締噪音擾寧車輛，今年並將新設5套固定式聲音照相設備，呼籲民眾勿以身試法。

議員王秋淑、宋懷琳及林儒暘等人今在議會質詢時指出，投54級及投139線，經常有重機車隊或改裝汽車呼嘯而過，製造噪音及廢氣，吵得民眾不得安寧，希望環保局利用聲音照相設備加強取締，並應嚴防排氣管檢驗合格後再行改裝；議員吳棋楠則建議結合警方便衣員警埋伏蒐證，研究是否能以危險駕車行為查扣車輛，根本解決問題。

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南投縣環保局長李易書表示，南投縣目前在139縣道、日月潭環潭公路各裝設1套固定式聲音照相設備，另有2套移動式聲音照相設備，結合警方及監理單位，針對常被民眾陳情路段或噪音車行駛熱區，即台3線、台14線、台21線等進行聯合稽查取締，自去年9月至今年3月，取締高噪音擾寧車輛共計107件，依「噪音管制法」告罰，並期限改善完成，裁罰金額23萬4900元，今年將於車輛噪音熱點區域道路裝設5套固定式聲音照相設備，地點仍評估中，呼籲民眾勿以身試法。

南投縣環保局結合警方、監理單位針對重機車加強聯合稽查，了解有無改裝情形，並動用聲音照相設備取締發出噪音車輛。（圖由南投警分局提供）

南投縣環保局針對重機車排氣管進行檢測認證。（圖由南投縣環保局提供）

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