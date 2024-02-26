刺殺台南雜貨店老闆 利剪怪客高雄落網

台南六分局員警將涉嫌殺傷雜貨店老闆的陳男（前中者）帶回警分局偵辦。（記者王俊忠攝）

2024/02/26 05:30

陳男是通緝犯 多次變裝製造斷點

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新都路一家雜貨店二十四日近午驚傳凶殺案，卅七歲陳姓男子在高雄偷得機車後，騎贓車到台南向雜貨店陳姓老闆佯稱要買酒，卻涉持剪刀刺殺老闆的臉、胸等處，受害老闆流了一身血逃到店外，送醫挽回一命；警方昨午至高雄查獲凶嫌，訊後依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

陳嫌落網後承認涉案，卻對犯案動機與過程交代不清，警方將進一步訊問釐清案情。據指出，陳嫌因竊盜案被通緝，有詐欺、洗錢等前科。

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二十四日一早，陳嫌在高雄茄萣區偷走機車，隨後騎到台南南區新都路的這家雜貨店。據了解，陳嫌先進雜貨店買了一罐飲料當場喝，約過十幾分鐘，陳嫌再次折返店內說要買酒，陳姓老闆為陳嫌介紹架上酒類商品，接著轉身整理貨品，陳嫌突然拿出預藏剪刀朝老闆身上猛刺，過程中，被害的老闆數度抵抗，但陳嫌沒有停手，陳老闆上半身染滿鮮血，凶嫌衣服、安全帽也有噴濺血跡，受害老闆乘隙推倒凶嫌、跑到店外高呼救命，路過民眾見狀協助報警，陳嫌也騎機車往高雄方向逃逸，犯案用剪刀則掉在店內。

陳老闆夫婦說根本不認識凶嫌，未與人結怨，竟飛來橫禍；附近鄰居也議論紛紛「光天化日，老闆顧店竟遭客人刺殺」。警方調查得知老闆與凶嫌並不認識，以車追人鎖定凶嫌身分，凶嫌還多次換穿衣服、企圖製造斷點，後來騎他自己的機車往高雄方向逃去。專案人員過濾比對監視器影像，掌握陳嫌平日落腳在高雄三民區的公寓租屋處，徹夜埋伏，昨午破門攻堅、逮捕陳嫌。

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