重度糖尿病患關基隆看守所2天亡 母獲國賠

重度糖尿病患關基隆看守所2天病逝，李母以看守所拒收她送去的胰島素等藥物，導致兒子枉死，提出國賠勝訴。（記者林嘉東攝）

2024/02/22 05:30

母控拒收救命藥物害枉死

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓通緝犯前年五月被抓至基隆看守所服刑不到二天，因血糖失控病逝，李母以看守所拒收她送去的胰島素等藥物，導致兒子枉死，因此提出國賠。基隆地院認為，看守所未監控李男血糖數值，延誤李就醫時機，收容管理不當，判基隆看守所敗訴，應要賠償李母二百七十萬元。

李男因犯加重竊盜罪被法院判刑三月確定，遲未到案執行，遭基隆地檢署通緝，前年五月間被警方逮獲，入所二天病逝。李母起訴主張，兒子是重度糖尿病患，須仰賴口服藥物與胰島素控制病情，但基隆看守所在兒子入所後，未調查兒子健康狀況，又拒收她送到看守所的胰島素等必備藥物，致兒子因血糖失控，引發呼吸衰竭、急性腎衰竭等併發症死亡，因此提起國賠，索賠扶養費等共七百一十九萬餘元。

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基隆看守所抗辯，李母送藥到看守所時，僅說李男需要安眠藥，未說要送胰島素，所方在李男入監後有注意他的健康狀況，並在聯繫簿內記載他患有糖尿病，也有替他量血壓、心跳、體溫後均正常，李男送醫不治，是因李男未遵醫囑，又長期酗酒致死。

法院︰所方管理不當 延誤就醫時機

法院認為，看守所聯繫簿雖記載李男有糖尿病，應瞭解李男的醫囑用藥，隨時關注血糖數值，並提供控制血糖醫囑用藥；由於李男在所時，只能仰賴所方提供醫囑用藥，並為他監控血糖，但看守所卻無血糖機，使李錯失急救黃金時機，所方不僅收容管理不當，還延誤李就醫時機，判基隆看守所應賠償李母扶養費、精神慰撫金等共二百六十九萬餘元。

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