潛長官寢室偷5千元 警罪加一等

保四總隊員警宿舍驚傳2度遭竊財物，一查竟是「自家人」所為。（翻攝保四總隊網站）

2024/02/20 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕位於彰化市的警政署保四總隊，去年九月間傳出有員警寢室遭竊五千元，警方不敢大意，立即啟動調查，經查發現竟然是「自家人」所為，檢方將涉案的林姓警員起訴，而法官審理後，依利用公務員職務侵入住宅竊盜罪，判處林男有期徒刑一年。

判決書指出，去年九月三日和九月六日，保四總隊一名宋姓小隊長發現自己錢包內的鈔票不翼而飛，調閱監視器看見林男利用其離開寢室時，偷偷潛入，偷走皮包內二○○○元、三○○○元。查出有內賊後，宋姓小隊長立即向上呈報，保四總隊對林男記一大過懲處，並函送偵辦。

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林姓警員（五十一歲）坦承所為，並於事發後隔月辦理退休。但他辯稱，平常辦公上班時，就會到小隊長寢室泡茶，其寢室可自由進出，應不構成假借職務及侵入住宅加重要件。

未經允許踏進宿舍 屬侵入住宅

但法官審理後，認為保四總隊內小隊長寢室，是宋男及其他三名小隊長住宿起居的場所，其他人要進入需要得到允許，被告沒有得到允許進入，就是屬侵入住宅竊盜，而林男是保四總隊警員，而得以利用其職務上機會，進入小隊長寢室偷竊，是故意犯瀆職罪章以外的侵入住宅竊盜罪，依公務員假借職務上之機會、故意犯侵入住宅竊盜罪，共二罪，各處有期徒刑九月，應執行有期徒刑一年。

而林男在案發之後，不但被記一大過並移送法辦，他也迅速辦理退休。據了解，若是其判刑定讞，部份退休金可能遭到刪減或追回。

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