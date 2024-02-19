半年下架近5萬則 假投資廣告 刑事局：臉書占9成

刑事局去年下半年共移請業者下架近五萬則假投資廣告，其中最大戶是臉書逾四萬六千則，占比逾九成。（記者姚岳宏翻攝）

2024/02/19 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團假冒財經名人及政商人士，透過網路平台大量投放假投資廣告，刑事警察局為此成立專責小組執行每日蒐報，去年下半年共移請業者下架近五萬則假投資廣告，其中最大戶是臉書（Meta）逾四萬六千則，占比逾九成，警方強調，網路平台業者須擔負企業社會責任，未來將定期公告，降低民眾遭詐機率。

網路平台擔負社會責任 應主動移除

刑事局表示，遭冒名人士多次公開聲明，未開設任何LINE投資群組，警方也不斷通報移除下架，但相同內容廣告仍持續出現，顯見業者並未落實源頭管理，仍有很大進步空間。

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刑事局指出，去年六月卅日修訂的「證券投資信託及顧問法」正式施行後，刑事局除彙整金管會證券期貨局提供相關資料，亦成立專責小組每日蒐報。自法令施行起至十二月卅一日止，共移請業者下架近五萬則假投資廣告，其中冒名財經名人占比八十一％最高。

警方將定期公告 降低民眾遭詐機率

刑事局說，要有效遏止違法廣告，不能單憑警方通報下架，更需要網路平台業者擔負企業社會責任，發現刊登違法內容，應主動執行移除、限制瀏覽等；警方將定期公告於各網路平台中蒐報的違法廣告件數、可能的外觀及話術，以協助民眾辨識，降低遭詐機率。

刑事局呼籲，勿相信網友推薦獲利率顯不合理之投資管道，如標榜加入老師LINE帳號或群組、私訊獲得飆股資訊等，一定是詐騙；若有任何疑問，可撥打一六五反詐騙諮詢專線即時查證。

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