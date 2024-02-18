6警「日伴」脫序男270天了 基隆警直喊吃不消

洪男在路旁抽菸曬太陽，警員只能站在一旁看顧（大圖），等他返家後，警員仍須在其家門口看顧（小圖）。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/18 05:30

嘆人民保母淪個人隨扈

〔記者吳昇儒／基隆報導〕一名住在基隆市東明路的洪姓男子，常在酒後攻擊鄰居、口出惡言等脫序行為，去年五月起，市政府與警局為預防洪男再犯，每天派遣員警看顧，不僅看著他飲酒，還得顧門，為了洪男一個人虛耗多名警力資源，也恐有侵犯人權之虞。無奈的是，該勤務執行至今已約九個月，仍未找出可替代的解決方案，基層直喊吃不消，還有員警辛酸說：「人民保母淪為個人隨扈！」

常鬧事 地方頭痛人物

警方調查，六十多歲洪男多次酒後攻擊鄰居，兩年多來共累積三十九起刑事案件、四十三次保護管束，還曾酒後跳進田寮河游泳，浪費救護、救災資源，是地方頭痛人物。

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基層員警說，去年五月二十二日起，警局與市府為避免洪男再次犯案，推出「○五二二專案」，每天派遣六班、十二名警員攜帶電擊槍「陪伴」洪男十二小時。

脫序男不滿 曾襲警

但長時間貼身「陪伴」洪男，也引發他不滿，曾一度動手襲擊員警；相關單位評估後，將洪男送到酒精戒治中心一個月，加上他因案入獄服刑四十八天，警方原以為勤務就此結束，沒想到洪男返回社區，警局仍持續排班。

前期每天出動12警

自去年九月十八日起，從早上八點到晚上八點、每兩小時換一班的勤務不變，警力則改為一人值勤，由基隆市警東光、深澳坑派出所、第二分局偵查隊及內勤人員輪值，每天仍有六名員警輪流看顧洪男，一樣是貼身在旁「陪伴」，就算洪男在家中，員警也只能像門神一樣，站在洪家門口站崗。

陪伴勤務 不知何時結束

據了解，洪男無精神疾病，警方無法在他犯案時將他強制就醫，因警方長時間看顧，洪男已有一段時間未有脫序行為，因此也無法請求檢察官聲請預防性羈押，換句話說，每天六警的陪伴勤務，不知何時才能結束。

市警局：審慎研究評估

基隆市警察局表示，本案應結合社會安全網，發揮整體力量，保護社會安全與安寧，因警方勤務執行方式是在旁警戒，應未侵犯到當事人的人權，將審慎研究有無更好的勤務調整方案。新任的基隆市警察局長翁群能上任後，非常關心此事，認為建立衡平警力運用與社區市民安寧的勤務方式，有其必要性，待與相關單位審評研議整體狀況後，期能策進較佳方案以為因應。

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