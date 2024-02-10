男失聯逾20年 警助返家團圓

吳姓男子（左二）負氣離家與家人失聯20餘年，今年經警方協助，順利返鄉過年團圓，昨天到派出所感謝警方。（警方提供）

2024/02/10 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉六十一歲吳姓男子（從母姓）二十多年前與前妻吵架後負氣離家出走，就此與家人失聯。去年吳男的父親病重、老母親思子心切，哥哥報警協尋他的下落，警方經近一年探訪，本月先助他與哥哥視訊相認，八日小年夜，他返鄉與母、兄團聚，重溫天倫之樂。

父病重臨終前 遺憾無法見兒一面

吳男曾因車禍頭部重創，二十多年前與妻子（現已離婚）吵架後離家北上，就再也沒有回家，讓父母十分掛念；去年父親病重、臨終前盼望見他一面，吳男的陳姓哥哥於二月十四日報案，拜託警方幫他們一家團聚。警方幾經搜尋無所獲，今年元月清查轄區協尋人口，輾轉得知吳男在北部從事木工裝潢，循線在本月初聯繫上吳男，告知他老父已於去年五月過世，臨終前對不能再見他一面感到遺憾，他聞後痛哭，但仍不願意讓家人知道住所。警方進一步勸說，母親年事已高，期盼他早日回家，觸發他的思鄉之情，同意與家人聯繫。

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兄弟視訊不相識 憶兒時流淚相認

本月三日，吳男的哥哥接獲警方通知「找到人了！」激動問警方「弟弟人在哪裡？」「我要立刻去找他！」因吳男只留下電話號碼，先安排兩人通電話，起初哥哥未能認出弟弟聲音，警方隨即讓兩人視訊，事隔二十餘年容貌改變，兄弟倆都認不出對方，經分享兒時的私密故事才確認無誤，兄弟隔著手機螢幕流淚相認，吳男哽咽允諾，農曆春節除夕一定返鄉過年。

前晚小年夜，吳男返回新港偕同兄長答謝新港聯合所所長徐孟輝以及警員林亞穎。他表示，離家期間也曾想要回家，擔心父母、兄長不諒解，找不到時機回家，此次因警方的協助，讓他能夠在農曆春節與久別的母親、兄長一家團圓，十分感激。

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