高人指點 犯輕罪不會押！法界：公然施暴惡性重 可判關

網紅陳沂當街遭黃姓男子揮拳攻擊、飛踢狠踹，過程全被監視器錄下。 （記者姚岳宏翻攝） 當街遭毆的網紅陳沂，昨天下午到立法院召開記者會，聲淚俱下譴責暴力行為。 （記者王藝菘攝）

2024/02/07 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓男子毆打網紅陳沂，犯後獲五萬元交保，此種刻意選在公共場合打人的犯行，不僅挑釁公權力，甚且教訓或警告意味濃厚，除了可能幕後有教唆者，甚至事先已分析過一般傷害是輕罪，行動者絕無可能遭收押等情，黃男因此敢於不避諱地公然在大街上施暴。

挑釁公權力 意在教訓或警告

不過曾任檢察官的律師翁偉倫認為，本案傷人的惡性比一般吵架動粗還重，即使是論普通傷害罪，仍可能處到一年以上徒刑、不得易科罰金；律師張道周說，若社會認為這種惡行不應輕饒，刑法可考慮就這類行為增訂「加重傷害罪」。

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翁偉倫表示，刑法普通傷害罪處五年以下徒刑、拘役或五十萬元以下罰金，若是常見的鄰居吵架互毆或行車糾紛打架，屬一時氣憤的臨時起意行為，非屬預謀，這類犯行在實務上，多半判刑六月以下、得易科罰金。

但本案中黃男，刻意挑選熙來攘往的大街上動手，不在乎路人恐慌與外界觀感，教訓意味濃厚，也敢於挑釁公權力，顯示漠視法秩序，實務上被評價為惡性較重大，有機會處到一至二年不等徒刑；若查到黃男背後有人教唆，則影武者觸犯教唆傷害罪。此外，如果查出黃男是犯罪組織成員，還可依組織犯罪防制條例加重處罰，刑度為六月以上、五年以下。

張道周說，黃男當街打人，具有較高的法敵對意識，若又是預謀，惡行確實較重大，但仍只能用普通傷害罪論處，無最低的刑期門檻，社會如認為有加重處罰必要，可比照竊盜罪增設加重條款，可將「加重傷害罪」提高為六月以上、五年以下徒刑，國外亦有類似立法例。

張道周說，加重的要件屬於刑事政策的選擇，例如攜帶凶器、公共場所犯案、預謀行為、多人圍毆等，這些一般都被認為屬惡性較高的行為，可做為立法思考的方向。

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