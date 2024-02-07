押人裝木箱載走囚禁私刑／捲詐團黑吃黑 屏東議員郭再添起訴

法院裁定郭再添續押3個月。（資料照）

2024/02/07 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕國民黨籍屏東縣議員郭再添受託處理詐欺集團黑吃黑疑案，涉嫌強押林姓被害人到服務處拘禁、毆打，郭被羈押禁見，橋頭地檢署昨天偵結全案，依加重妨害自由等罪，將郭等十人提起公訴，院方並裁定郭再添延押三個月。

法院裁定續押3個月

起訴書指出，黃姓選民透過林姓男子介紹加入詐欺集團擔任車手，疑似侵吞二百多萬元贓款，去年十月六日疑遭林等人毆打，並強迫其簽立車輛讓渡書後，黃於是向縣議員郭再添求助。

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郭隨後透過綽號「小新」、蔡男、陳男等人，在同月十日凌晨二點多，前往高雄市三民區燒烤店，請林男到屏東縣林園服務處談判未果，林男趁機脫逃，卻被陳等人開車押回後，涉嫌以徒手、持鐵棍等毆打他，並用鐵鏈綑綁拘禁在二樓。

蔡等人隨後又押林男，前往郭妻經營的屏東東港鎮民宿內，涉嫌以燒紅湯匙燙傷他後頸部。天亮後，陳等人將林男裝入木箱，欲載往轉往高市旗山工寮囚禁，林男趁機以手機傳送位置訊息給胞弟並報警處理，才被高雄市旗山警分局員警救出，警方循線逮捕蔡、顏姓、陳姓等多人。

同月十四日，辦案人員搜索郭再添位於屏東東港住處等地，偵訊後將郭聲請羈押禁見獲准。檢方昨天偵結，依加重妨害自由、傷害等罪，將郭等十人提起公訴，郭再添經移審院方，法官審理後認為他之前有掩飾、隱匿犯罪證據的行為，並居於主導之地位，且尚有共犯待追查，裁定延押三個月。

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