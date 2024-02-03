少將體測未過 放水上校起訴

曾負責副總統賴清德維安工作的前「萬里」警衛室主任謝靜華少將，由於體能鑑測出現爭議，職務有所調整。（資料照）

2024/02/03 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕曾負責副總統賴清德維安的前「萬里」警衛室少將主任謝靜華，三年前參加健走體能鑑測時，成績不合格，特勤中心訓練組長盧姓上校卻下令放水，指示鑑測官許姓上尉填載不實的鑑測成績；台北地檢署考量許是聽從上官命令行事，已認罪，昨予緩起訴一年，須支付公庫一萬元處分金；至於不認罪的盧男，依偽造文書罪起訴。

檢方認為，特勤中心評鑑成績冊的正確與否，攸關特勤中心對所屬成員的體技能、服勤資格考評，亦影響特勤維安業務的健全運作，攸關國家安全，該鑑測結果的登載內容，屬於「影響社會福祉或公共利益重大事項」之特種文書，經勘查當日健走鑑測影片以及現場截圖，認定實際狀況與許男的自白相符。

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謝靜華於二○二○年晉升少將，擔任賴清德「萬里」警衛室主任，謝晉任少將前，二○二○年度的三千公尺跑步項目即未通過，隨後以五公里健走作為替代項目才過關；二○二一年度體測時，謝選擇五公里健走作為替代項目，如於四十五分內完賽即鑑測合格，謝的實際成績則為四十七分廿三秒，距離合格有二分廿三秒落差。

檢方查出，當時擔任特勤中心訓練組長的盧姓上校，明知謝靜華的鑑測成績不合格，若體測成績連續二年未通過，將不得執行特種勤務，盧竟下令鑑測官許姓上尉，將謝的鑑測成績不實登載為四十四分四十八秒，使謝取得符合維安特勤人員體能要求的合格成績。

全案經特勤中心內部舉報而曝光，盧男否認指示許男造假鑑測成績；許接受國安局內部行政調查時，供出是聽從盧的指令，不實填載謝的鑑測成績，國安局因此將盧、許二人法辦。事發後，盧已轉任非主管職的特勤中心警安組編審。

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