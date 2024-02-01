海巡數位航行新設備 比擬美韓軍警

右圖為海委會主委管碧玲實際操作操船系統，下圖為模擬情境。 （記者吳仁捷翻攝）

2024/02/01 05:30

斥資億元的航行智慧模擬教室啟用

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署斥資近一億元建置全新「海巡數位航行智慧模擬教室」正式啟用，涵蓋操船、輪機、直升機落艦及港口突襲等模擬系統，未來將以符合實務程式，設定海陸空等情境，也能針對護漁、專案演訓，進行勤前演練，順利執行相關任務及降低人員傷亡風險。

海洋委員會主委管碧玲、副主委兼海巡署長周美伍，上月卅日於海巡署艦隊分署位於新北市八里區的台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用，管碧玲也實際體驗操船模擬機，了解訓練軟體介面與人員反應。

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海巡署長周美伍表示，「海巡數位航行智慧模擬教室」由三套操船模擬機、一套輪機模擬機系統及一套直升機落艦等模擬系統組成，未來透過情境化程式，可設定航行操船技能、登檢船藝、消防滅火、輪機維保、直升機落艦、傷員吊掛後送及進出國內外各港埠水域等情境，供海巡人員訓練。

另對於執行遠洋漁業巡護到他國港口整補或專案演訓，海巡數位模擬教室系統也能針對當地港口、海域特性模擬設定情境，進行勤前演練，以遂行任務及排除執勤風險。

管碧玲︰為海洋發展人才扎根

管碧玲表示，這套系統不僅是台灣最新，也比擬、接軌美國海軍及海岸防衛隊、韓國海岸警備隊等國操船模擬機設備，未來除定期規劃海巡隊員受訓，將擴及官方、民間等操船及機艙維修保養訓練，為我國海洋發展所需人才培訓扎根。

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