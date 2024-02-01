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首頁　>　社會

被控挪借經費給輔大診所 輔大校長判刑10月

2024/02/01 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕私立輔仁大學校長江漢聲被控虛設活動經費等名義，向輔大請款四百萬元，挪借給不屬於輔大附屬機構的輔大診所，再與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、醫學院前行政副院長洪啟峯共謀，挾限制性招標優勢，把輔大兩百五十萬元的社區醫療勞務委託案外包給輔大診所，幫診所還債，輔大診所獲不法利益共六百五十萬元；新北地院昨依背信罪判處江漢聲十個月徒刑、林依恬及洪啟峯各處四個月徒刑，均得易科罰金。

江漢聲︰絕無背信圖利 上訴到底

江漢聲表示，起訴書已認定輔大實際經營及管理輔大診所，輔大診所就是輔大所有，且證實無任何金錢流入個人口袋，絕無背信圖利；對於司法的不公平判決深感冤屈、不能接受，為爭一生清白，絕對上訴到底。

檢方調查，二○○七年間，輔大診所管委會決議將診所的私立醫療機構性質變更為「輔大附設診所」，江漢聲未依此辦理，反指示詹姓醫師以個人名義開業。江漢聲明知校產及經費不能借貸給私人，且輔大診所不算輔大附屬機構，卻從二○○七年起三度指使下屬虛設名義向輔大請款四百萬元，再借給輔大診所。

江漢聲與林、洪共謀把「社區醫療關懷勞務推廣計畫委託案」外包給輔大診所，兩百五十萬元經費由輔大校產基金支應，輔大診所取得後支付醫師薪資等，並償還輔大九十萬元欠款。

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