大火釀10死百餘傷 明揚董總等6人 過失致死起訴

明揚大火釀10死百餘輕重傷慘案，屏檢偵結，將對外說明全案調查結果。（資料照）

2024/01/30 05:30

屏東傷亡最慘重的工安意外

〔記者李立法／屏東報導〕屏東明揚工廠大火釀十死百餘輕重傷慘案，屏東地檢署經過四個多月的調查後，今天召開全案偵結說明會，檢方將依一般過失致死等罪嫌對明揚公司董事長劉安晧、總經理呂英誠等六名管理階層幹部及明揚公司提起公訴。

去年九月廿二日傍晚，知名高爾夫球大廠明揚公司屏東廠爆炸發生大火，造成四名消防隊員殉職、六名員工死亡及一百多名員工、消防人員輕重傷，是屏東歷年來，傷亡最慘重的工安意外。

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存放有機過氧化物超標30倍

屏東縣政府事後發現該廠存放的有機過氧化物竟多達三千公斤，超標達卅倍，且火警當天未派專人協助及提供給消防局的資料不完整，影響救災，縣府消防局除依違反消防法規重罰兩百四十萬元外，並追究該公司相關人員刑責。

屏東地檢署初步調查及約談後，以涉及過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌諭知明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠及協理鄭紹廷各六百萬元、五百萬元、四百五十萬元交保候傳。

檢方於案發後，會同內政部消防署、屏東縣消防局等火調人員進行蒐證調查，釐清事發真相，包括災害發生當下廠內化學品的種類、數量與環境配置等實際狀況，經過四個多月調查後，全案偵結，屏檢將依一般過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，起訴明揚董座劉安晧、總經理呂英誠、協理鄭紹廷、阮姓、林姓、王姓等六名幹部以及明揚國際科技公司，今天會就事發原因等相關調查結果對外說明。

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