11年間多達14次違規紀錄 淳家土石黑歷史赫赫有名

新標準車斗改裝成俗稱「大牛」的改裝斗、超載量可達標準斗三倍以上。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/27 05:30

新北市府下令暫停營運半年

〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲警分局查獲姜姓司機，違規改裝車斗等多項違規，估算超載超過一百噸土方，恐遭開出最高五十一萬元罰單。據知，這家砂石車業者屬淳家土石方資源堆置場，黑歷史早在業界赫赫有名，十一年間有多達十四次違規紀錄，新北市政府已裁處自十二月一日起暫停營運半年。

曾涉濫倒廢土弊案

據了解，淳家土石方資源堆置場曾長期與載運工程廢土的卡車司機勾結，由淳家非法販售四聯單，給予載運營建廢土司機，讓卡車隨意在大台北地區或山區傾倒，颱風及大雨沖刷後，造成水質混濁，嚴重汙染環境生態，不法所得逾千萬元，涉案司機近百名。

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新北市警方於二○一五年間至「淳家國際公司」及「淳家土石方資源堆置場」執行搜索，查扣「建築工程剩餘土石方流向證明文件」、「民間建築工程營建剩餘資源運送處理證明文件」等相關證物，將楊姓負責人依偽造文書及業務登載不實罪嫌移送法辦。

與同業掩護棄土流向

而去年淳家四家土資場配合前土方公會理事長，偽造不實清運計畫書、土方聯單等棄土證明文件，掩護棄土實際流向，並結合開挖、清運車隊及土地仲介者，將工程棄土從工地直送彰化地區的農地、魚塭等處傾倒。

彰化地檢署指揮警方及環保等單位調查後，這四家土資場二○二一年有一百四十萬立方米的棄土不實申報，非法回填五十五處，棄土約卅萬立方米，約五十二萬餘公噸，另查獲傾倒車次近萬輛，扣押共七十六輛重型機具，依廢棄物清理法等罪嫌起訴一百六十四人，並追償犯罪所得二億三千餘萬元。

此外，淳家土資場自二○一二年至二○二三年，有多達十四次違規紀錄，今年又因違反「新北市營建工程剩餘土石方處理及營建混合物資源處理場設置管理要點」，將於十二月一日至明年五月卅一日，暫停營運六個月。

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