大牛砂石車超載 收51萬全餐罰單

北市蘆洲分局上週末在八里台北港附近攔查砂石車，攔獲一輛估計車胎扁平、改裝車斗的砂石車，初估超載超過上百噸營建土方。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/27 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警蘆洲分局上週五在八里區攔檢上百輛砂石車，期間攔獲姜姓男子駕駛砂石車龜速移動、車胎扁平，明顯嚴重超載，姜男一下車表明拒絕過磅，被警方強制押磅，警員目測估計超載上百公噸，受限地磅載重，僅磅得超載十三公噸，警方祭出超載、拒磅等違規，另因姜男沒攜帶土方聯單，警方將函送環保局，姜男前後將吃下五張罰單，最高恐面臨五十一萬元高額「全餐」。

據了解，八里因台北港加速填海，收運土資場及民間送來的土方，加上為通往林口土資場要道，港區周邊砂石車、曳引車出入頻繁，伴隨大型車、砂石車嚴重超載，壓毀路面、釀成傷亡事故，蘆洲警方不定期設置「移動式地磅秤」攔檢往來大型砂石車。

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司機囂張拒磅 強制卸載

蘆洲警方廿四日下午二時許，在八里攔查廿六歲姜姓司機駕駛的砂石車後，姜男囂張拒磅，警方發現他將標準車斗改裝成俗稱「大牛」的改裝斗、超載量可達標準斗三倍以上，因移動地磅最重僅能測得八十噸，整車上磅恐造成當機，警方僅測得該車總重四十八公噸（扣除合法載重卅五公噸），認定姜男超載約十三公噸，更要求強制卸載，由業者派車運回。

改車斗加大容量 車胎扁平

據了解，警方共對姜男祭出九萬元拒磅、六萬元改斗、兩萬四千元未更換行車紀錄器紙卡、三萬六千元超載等四張罰單，若再加上載運營建剩餘土方，卻未攜帶有效土方運送聯單，通行證也非本人所有，警方將該案函送新北市環保局，最高開罰卅萬元，形同官方對不肖砂石業者祭出五十一萬元全餐罰單，另砂石車因超載被記點兩次，半年超過六點，將被扣牌兩個月，對業者影響不小。據了解，姜男駕駛的砂石車，隸屬林口淳家土石方資源堆置場，他辯稱從淡水載運建案地下室土方，準備載到淳家，但警方存疑。

司機拒絕過磅、改裝車斗，警方除依道交條例，更依廢清法函送環保局，祭出51萬元「全餐」罰單。（記者吳仁捷翻攝）

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