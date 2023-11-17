高球場土地 搞烏龍登錯 竹北地政重複登錄 判賠134萬

新竹縣竹北市地政事務所發生重複登錄的罕見「一地兩簿」烏龍，導致旭陽高爾夫球場買到的部分土地竟是不存在的幽靈土地，新竹地院判竹北地政所賠償134萬元。（資料照）

2023/11/17 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕旭陽高爾夫球場二十一年前向國有財產署買下新竹縣關西鎮的十三筆土地，後來被體育署發現使用面積與原核定面積不符，旭陽辦理更正時，赫然發現是新竹縣竹北市地政事務所當年發生重複登錄的罕見「一地兩簿」烏龍，導致球場買到的部分土地竟是不存在的幽靈土地，向新竹地院訴請國賠，竹北地政所雖稱早年人工釘圖錯誤而未審查出有重複情形，但法官認定這麼多年來事後也應核算更正，判竹北地政所賠償一三四萬元。

「一地兩簿」 球場竟買到幽靈土地

旭陽是在二○○二年買下該十三筆土地，體育署發現使用面積與原核定面積不符後，去年竹縣府初審認為，有六筆土地謄本註記「依地籍圖計算面積與登記面積不符」，旭陽遂向竹北地政所辦理土地面積更正，地政所於去年撤銷該土地登記。

請繼續往下閱讀...

旭陽高爾夫球場認為，竹北地政所測量登記後，應訂正地籍圖等有關圖冊並核對，倘前次測量登記時確實訂正地籍圖，之後測量就會發現問題，認為此部分地政所有過失。

地政稱人工釘圖錯誤 法官認定有責

竹北地政所則稱，早期地籍圖皆以圖紙管理，未數值化管理，無法以電腦查核，僅能以人工審理繪製，並非登記錯誤遺漏或虛偽情事，無須賠償。

不過法官審理認為，竹北地政所針對有問題的土地辦理第一次登記後，均未另行更正面積紀錄，可見事後未再就該土地正確核算，並再辦理更正登記，足認自始即為錯誤登記，以致旭陽受到土地登記權利喪失的損害，地政所應負起損害賠償責任，該土地價值一三四萬元，依此判竹北市地政事務所賠償旭陽一三四萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法