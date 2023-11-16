旅客搭機攜一級毒品最高紀錄／毒藏行李闖關 桃機截獲60公斤海洛因

今年7月桃園國際機場查獲入境5名泰國男子行李夾藏60公斤海洛因。圖為旅客行李安檢情形，圖中人物與新聞事件無關。 （資料照）

2023/11/16 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕財政部關務署台北關駐桃園機場海關，與桃園市調查處合作打擊跨國毒品走私犯罪，今年七月鎖定從泰國搭乘台灣虎航航空班機入境桃園國際機場的五名泰國男子，經X光儀器檢查五人的托運行李，赫然發現行李中多個泰式手工編織布包內，夾藏總重超過六十公斤、黑市價達三億元的海洛因毒品，創下海關查獲旅客夾帶一級毒品入境的最高重量紀錄；五名涉案泰籍男子移送桃園地檢署偵辦後，均遭收押禁見，檢察官近日將五人依運輸第一級毒品罪嫌起訴。

檢方調查，此案主嫌為沙瓦（音譯），他今年七月間在泰國與身分不詳的國際毒梟集團成員「土納」接頭，對方以五十三萬元泰銖代價委請他運輸海洛因毒品來台；沙瓦再以十萬元泰銖代價，邀約另四名同為泰籍的同夥共同走私毒品，由毒梟集團將六十公斤海洛因分裝放在多個泰式手工編織布包內，交由沙瓦安排同夥藏放行李中，藏毒行李完成托運後，五人於七月廿七日晚間從曼谷廊曼機場搭機來台。

請繼續往下閱讀...

X光機查獲黑市價3億毒品 5泰人起訴

海關人員使用X光機查驗行李時，發現五人的行李異常，待他們守在行李盤旁拿取行李時攔檢，同時會同桃園市調處人員開箱查驗，起獲六十公斤海洛因。 調查人員當場逮捕沙瓦等五人移送法辦，檢察官向法院聲請羈押五人獲准，並依運輸第一級毒品罪起訴，全案持續追查在台接應的毒梟集團同夥。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法