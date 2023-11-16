自由日日shoot》關懷戶任理監事 豈不成伸手討物資？

汐止心汐止情創辦人劉威麟在臉書社團敘述弱勢家庭的困境，向民眾募款。（取自臉書）

2023/11/16 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕「汐止心汐止情」慈善協會遭爆出累積千餘萬元善款，每個月卻仍持續在臉書上募資，引發外界質疑。經營實物銀行及慈善協會多年的新北市及時傳愛慈善協會理事長許崇修說，協會內部的收入、支出明細需要公開，至少要讓協會的理、監事們清楚了解金錢流向，且應避免會內累積過多善款，否則金錢管理上容易會有爭議。

愛心同行：支出要公開 避免累積過多善款

許崇修表示，協會內的理、監事都是有能力照顧關懷戶的志工們組成，若都由關懷戶共同組成，豈不成了對外伸手討物資的單位，這就失去協會助人的原則；協會每年至少會開兩次理、監事會，另開一次會員大會，「一定要」公布協會內部的收支明細。

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許崇修說，目前協會是由卅名會員每年出資五千元當急難救助金，「無須轉介單」有急用就提供，且利用在地資源照顧在地人，如遇到個案需協助金額較高時，才會對外募款，等預計花費款項募齊後，就馬上公告停止募款，避免湧入過多善款，若善款有多，則「全數交給弱勢個案」使用，分文都不會進到協會帳戶，並將收支明細上網公開；若有代購物資給關懷戶，也會將發票交給捐款人，證明協會確實有購入。

此外，協會絕對不會動用募來的善款來做協會業務相關支出，因為民眾的善款是要給關懷戶使用，並非給協會志工們。

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