漁船裝中國北斗衛星導航 基進︰危害國安

高雄地院判決書顯示，涉嫌運毒的「金義榮壹號」被海巡署查獲，該漁船被扣案物包括「北斗衛星導航一臺」。（台灣基進提供）

2023/11/15 05:30

〔記者洪定宏、丁奕、楊媛婷／綜合報導〕台灣基進昨天召開記者會以澎湖籍的運毒船為例，指控台灣漁船違法安裝中國北斗衛星導航系統，質疑高雄港及前鎮漁港有國安危機。

高雄區漁會不滿漁船遭質疑

由於被海巡署查獲的運毒船「金義榮壹號」非高雄籍，查獲地點在澎湖七美西南方海域，且未提出其他漁船違法事證，高雄區漁會強烈不滿，強調遠洋漁船均使用國際組織認證的設備，要求台灣基進道歉。

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台灣基進回應，造成高雄區漁會先進誤解，深感遺憾，黨中央願登門拜訪解釋細節。台灣基進表示，從未針對高雄漁民或漁會，而是以判例示警，從國安角度來看，都需要中央部會積極管理。

台灣基進不分區立委參選人黃馨瑩律師表示，高雄地院判決顯示，竟有漁船安裝北斗衛星導航系統設備且運毒被查獲，因中國為了軍事用途而開發北斗衛星系統，質疑漁船淪為中國統戰目標，不只利用漁船犯罪，更利用漁船安裝北斗衛星突破台灣軍事布局。

黃馨瑩指，高雄前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，要求漁業署及NCC儘速徹底清查。

高雄地院判決書顯示，去年八月，莊姓男子駕駛「金義榮壹號」被海巡署攔查，莊男將廿五袋愷他命毒品丟棄海上，專案小組打撈取回六袋、淨重約九十六公斤。且該船扣案物有「北斗衛星導航一臺」。

漁業署以判決受處分人有罪，並沒收漁船，依規撤銷漁業執照。但高雄漁業界從船員、船長、漁業公司、漁會都否認安裝違法的中國北斗衛星設備系統。

據了解，「金義榮壹號」安裝的中國北斗衛星導航設備為固定式，內建海圖等資料，且可以加裝中國微信通訊。因此，走私集團為了方便跟中國漁船在海峽中線附近海域接洽，就需要有中國北斗衛星導航設備。換句話說，正派經營的漁船，早已有合法通信及導航設備，無須「冒險違法」。

NCC︰源頭管制 查核通訊行

漁業署昨天回應，漁船使用相關通訊設備，需經NCC核准。國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示，漁船使用北斗衛星設備是為了規避通信監察，並非常態。NCC將從源頭管制，派員前往漁港附近通訊行查核。

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