作客媽祖 鹿港天后宮︰人人可免費申請

鹿港作客媽祖被當落難神明網拍（圖左），買家發現不對勁，主動歸還。（民眾提供）

2023/11/13 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕知名的鹿港天后宮發生「作客媽祖」遭歹徒網拍，所幸善心的買家已「神歸原主」，但也讓申請「作客媽祖」的詢問度大增。鹿港天后宮指出，個人或宮廟都可免費申請「作客媽祖」，個人只要持身分證即可，但不能指定神尊，只有彰化縣無形文化資產的「同安寮十二庄請媽祖」，因為是百年宗教盛會，可以請出歷史悠久的「進香媽」。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，在民間習俗中，信眾家中有嫁娶、新居落成、開店等喜事，都會來廟中申請「作客媽祖」回家供奉，這項習俗在鹿港很受重視，例如娶媳婦時，要在住處設壇拜天公，並請媽祖與三界公等神尊到家中作客，通常為期三天左右。

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此外，在宮廟作醮或遶境時，也會申請媽祖作客，尤其是許多土地公廟在慶祝土地公聖誕千秋，會到鹿港天后宮申請「作客媽祖」，通常為期一個月，結束後，廟方再組進香團把「作客媽祖」送回天后宮。

劉家汶說，「作客媽祖」來源是廟方每年雕刻的媽祖提供分靈，按照慣例留下幾尊在宮廟，以《千字文》命名，但要成為「作客媽祖」至少都要有三十年以上的歷史，因此廟中也不乏有上百年歷史的「作客媽祖」。

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