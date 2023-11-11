為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

公車私用會友人 內埔分局長移送法辦

屏東縣警察局內埔分局長莊順智涉嫌公車私用，被記過調職。（取自屏東縣警局網站）

屏東縣警察局內埔分局長莊順智涉嫌公車私用，被記過調職。（取自屏東縣警局網站）

2023/11/11 05:30

莊順智從屏東開到南投 記過調職

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局內埔分局長莊順智涉嫌公車私用，在休假期間駕駛公務車離開屏東縣轄區，前往南投縣等地訪友及採購物品，屏東縣警局接獲檢舉後主動調查，經過追查分析、比對車輛使用紀錄，發現該分局長公車私用屬實，違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，除給予行政處分記一大過調職，並將全案移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局接獲檢舉

縣警局督察長方秋梅表示，屏東縣警局接獲檢舉，指內埔分局長莊順智休假時還開公務車到其他縣市，督察室進行調查發現，公務車的行駛公里數偏高、高速公路行駛路線到南投縣，確有公器私用情況，查出莊順智因為曾經擔任南投縣警仁愛分局長，所以到南投訪友及拜會地方人士。

縣警局認為，其行為已嚴重影響警譽，行政處分記一大過，報請警政署核定莊順智調整為縣警局非主管職務的警務參；內埔分局長由枋寮分局長郭譯隆接任；枋寮分局長則由萬華警分局行政組長林俊雄調陞。

莊順智為中央警察大學交通學系六十二期，歷任台南縣新營分局警備隊長、台南市督察員、南投縣仁愛分局長等職務，去年二月調任屏東縣內埔分局長。

縣警局表示，未來將加強要求各級幹部及員警嚴守警紀，落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、絕不包庇、不護短，從速嚴查究責，以端正警紀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播