公車私用會友人 內埔分局長移送法辦

屏東縣警察局內埔分局長莊順智涉嫌公車私用，被記過調職。（取自屏東縣警局網站）

2023/11/11 05:30

莊順智從屏東開到南投 記過調職

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警察局內埔分局長莊順智涉嫌公車私用，在休假期間駕駛公務車離開屏東縣轄區，前往南投縣等地訪友及採購物品，屏東縣警局接獲檢舉後主動調查，經過追查分析、比對車輛使用紀錄，發現該分局長公車私用屬實，違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，除給予行政處分記一大過調職，並將全案移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣警局接獲檢舉

縣警局督察長方秋梅表示，屏東縣警局接獲檢舉，指內埔分局長莊順智休假時還開公務車到其他縣市，督察室進行調查發現，公務車的行駛公里數偏高、高速公路行駛路線到南投縣，確有公器私用情況，查出莊順智因為曾經擔任南投縣警仁愛分局長，所以到南投訪友及拜會地方人士。

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縣警局認為，其行為已嚴重影響警譽，行政處分記一大過，報請警政署核定莊順智調整為縣警局非主管職務的警務參；內埔分局長由枋寮分局長郭譯隆接任；枋寮分局長則由萬華警分局行政組長林俊雄調陞。

莊順智為中央警察大學交通學系六十二期，歷任台南縣新營分局警備隊長、台南市督察員、南投縣仁愛分局長等職務，去年二月調任屏東縣內埔分局長。

縣警局表示，未來將加強要求各級幹部及員警嚴守警紀，落實各項風紀管考工作，如有發現員警任何違法、絕不包庇、不護短，從速嚴查究責，以端正警紀。

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