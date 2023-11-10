「毒郵票」會產生迷幻 半滴水的量就致命

販毒將麥角二乙胺（LSD、啟靈藥）浸泡塗在小紙片，再開齒孔 方便撕取，最早是塗抹於郵票，俗稱「毒郵票」。 （警方提供）

2023/11/10 05:30

啟靈藥傳賈伯斯也用過 因死亡人數攀升遭禁 在台灣列二級毒品

〔記者張瑞楨／台中報導〕警方查獲李姓男子涉嫌郵寄走私「毒郵票」來台。毒郵票上的毒品是中樞神經迷幻劑「麥角二乙胺」，麥角二乙胺（LSD、啟靈藥）早被政府公告是二級毒品，但民眾對此毒品頗為陌生，此毒品在國外曾盛極一時，甚至於一九六○年代因披頭文化而名噪一時，連蘋果公司創始人賈伯斯都曾施用過，雖有啟靈藥的正面稱呼，但因小劑量即可造成迷幻的特性，更易於運輸販售，查緝難度極高，上癮的身心毒性與致死性更不低於其他毒品，值得民眾重視。

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警方這次查扣的麥角二乙胺，是用圖案紙當運輸「載體」，一般人很難想像，舌舔或含著一小張紙片，就會產生迷幻，刑事警局的毒品防制網站指出，麥角二乙胺性質無色無臭，只要廿微克（μg，百萬分之一公克），約一粒砂重量的十分之一，就有迷幻之效，而有「一粒沙」之稱，致死劑量（死亡率五成）是十二毫克，大約是半滴水的重量（一滴水約廿八毫克），施用過量會引發抽搐、昏迷，呼吸系統衰竭而死亡。

在致命毒性之外，此毒品亦有生理與心理毒性，前者包括瞳孔放大，體溫、心跳及血壓上升、口乾、震顫、頭痛等，後者則是判斷力混淆、失去方向感與脫離現實感、衍生錯覺及幻覺，甚至有胡言亂語、精神分裂與暴力行為。

此毒品最早是塗抹於郵票上，用舌頭舔或含在嘴內吸收，而俗稱「毒郵票」，它是在一九三八年，由瑞士化學家霍夫曼無意間合成，先用於醫療，之後入侵文化界與流行音樂圈，包括披頭四等名人都曾施用，並於一九六○年代隨著披頭文化而盛行，廣泛流行於文化藝術界與科技業界，不過，隨著死亡人數攀升，英國政府於一九六八年列為禁藥，美國總統尼克森於一九七○年代開啟的反毒戰役，也包括此毒品。

網飛（Netflix）去年上映的紀錄片《改變你的心智》，就探討 LSD等迷幻藥，部分醫療人員認為具醫療之效，但此論點目前仍有爭論。

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