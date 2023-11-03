行賄內政部國土分署長數百萬 護航標案 藍委辦公室前執行長等3官商收押

國民黨立委鄭天財前辦公室執行長張騰龍（右），涉行賄內政部國土分署長吳瑞安數百萬護航標案，檢方認定張騰龍等三官商涉案重大，聲押獲准。（資料照）

2023/11/03 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕廉政署與調查局獲報，曾違法涉入雲林太陽能綠電等標案的國民黨立委鄭天財前辦公室執行長張騰龍、廠商陳登來，另行鎖定內政部國土管理署南區都市基礎工程分署的多件道路工程標案，涉由張居中協助行賄分署長吳瑞安數百萬元及宴請高檔餐廳等；案經橋頭地檢署指揮偵辦，認定吳瑞安、張騰龍等三人涉案重大，聲請羈押禁見獲准。

道路工程標案 吳瑞安涉收賄包庇

據了解，法務部廉政署南部調查組與調查局高雄市調查處，多月前接獲檢舉，指張、陳兩人在南部涉及多起道路工程標案，並有官員從中索賄包庇，初步蒐證認為確有可疑，報請檢方指揮，主任檢察官顏郁山、檢察官嚴維德指示成立專案小組追查，清查出陳登來於二○二○年至二○二一年間，承攬南區都市基礎工程分署發包的多項道路工程招標案。

請繼續往下閱讀...

張騰龍牽線 查有無其他官員涉案

但陳男為取得標案，涉透過與分署長吳瑞安熟識的張騰龍居間介紹，去年多次在高雄市知名餐廳餐敘，同時行賄吳員數百萬元及高價保健食品，做為護航陳投標或履約的報酬。

檢廉調人員今年七月搜索吳員等人辦公室及住所，帶回帳冊等證物，上月間再傳訊吳、張、陳等人，吳員三人均否認犯行，但檢方認定三人涉犯貪污治罪條例情節重大，有串證之虞，且辦案人員比對三人供詞，認為還有關鍵案情須釐清，及清查還有無其他官員涉案，日前向法院聲押禁見三人獲准，全案持續偵辦中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法