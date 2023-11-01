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凌虐印尼女看護 惡母女3人判刑

台中侯姓婦人和2名女兒，凌虐印尼女看護被判刑。（記者陳建志攝）

台中侯姓婦人和2名女兒，凌虐印尼女看護被判刑。（記者陳建志攝）

2023/11/01 05:30

1天工作21小時、水柱灌嘴、10個月僅領924元

〔記者陳建志／台中報導〕台中侯姓婦人和兩名女兒聘雇印尼籍女看護照顧臥病兒子，三人卻以不人道方式聯手逼她一天工作廿一小時，累到睡著還拿蓮蓬頭朝嘴巴灌水凌虐，女子工作十個月僅領到九二四元；法院考量三人坦承犯行，並已給付八十萬元和解，女看護雖坦承留下極大陰影，但仍「相信台灣人的人性」，依強制勞力剝削罪判侯母十月，兩名女兒一年徒刑，均緩刑三年。

判決指出，侯母和文姓大女兒、二女兒，去年五月透過仲介聘雇印尼籍女看護照顧長期臥床的兒子，三人卻恣意剋扣薪資，且從清晨六點半到隔天凌晨三點才能休息，每天工時長達廿一小時；去年八月初起，三人只要不滿看護，就會朝她摑掌、徒手毆打，若累到打瞌睡，還會強拉到浴室將她全身淋濕，並以蓮蓬頭強灌水至嘴巴、再以電扇吹已全身濕冷的女看護凌虐，甚至連上廁所一次也要付一百元至一千元不等，並以疫情嚴重為由禁止外出、沒收手機，讓她無法向外求援。女看護直到今年三月一日受不了，趁機傳訊息向仲介求救，仲介將她救出，發現她全身傷痕累累，母女三人惡行才曝光。

台中地院合議庭認為，三人犯罪情節非輕，但審酌已和女看護以八十萬元和解，且坦承犯行，並希望當面向她道歉。此外，女看護雖至今仍有極大陰影，但仍選擇相信台灣人的人性，盼三人得到教訓後待人為善，讓彼此留下善的回憶，依強制勞力剝削罪判刑，可上訴。

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