兄弟超像 誰才是賊？ 11個月後 兄穿同衣再犯露餡

謝姓男子（右圖）去年三月因犯他案被新北市汐止警分局逮到，警員莊育承獲知後拿給陳姓被害人二度指認，陳從他身上穿的釣魚背心（拍照時刻意反穿）與面容，認定就是當年闖入他家的竊賊（左圖）。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/29 05:30

照面三秒鐘 賊逃離

〔記者林嘉東／新北報導〕謝姓男子前年騎機車闖空門行竊，巧遇屋主在家，兩人打照面三秒鐘，謝男匆忙逃離。新北市金山警分局以車追人，查出車子是謝的胞弟所有，被害人也指認是謝弟犯案，由於兄弟的長相極相似，承辦警員莊育承追查後，則懷疑謝男才是竊賊，等到謝男十一個月後再度行竊落網，莊員持謝男照片第二度請被害人指認，至此確定無誤，補強行竊鐵證後，偵破調查將近一年的竊案；法官採信第二度指認的證據，依加重竊盜未遂罪判謝男十月徒刑。

前年四月，金山警分局接獲轄內金山、萬里接連發生兩件竊案，竊賊皆是騎機車隨機找尋行竊目標，趁萬里區的江姓屋主不在家，入內行竊但無所獲，再到隔壁陳男家中翻箱倒櫃，與當時在家的陳姓屋主四目相接，嚇得落荒而逃。 莊育承受理報案後，以車追人，查出機車是基隆市謝男的弟弟所有，但謝弟供稱當天在家陪母親，機車也未失竊。

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查出車主哥有前科

莊員將謝弟的照片與其他嫌疑人的照片交錯，讓陳姓屋主指認，陳男覺得謝弟額頭反光、禿頭模樣與竊賊很像，但又不太像。莊員擔心抓錯人，清查謝家戶口發現，謝弟的哥哥謝男有竊盜前科，懷疑謝男才是賊，惟調查後尚無其他有力證據可證謝男犯案。

直到去年三月，莊員獲知謝男在新北市汐止區涉犯竊盜案被捕，取得謝男照片，再請陳男進行交錯指認；陳看到謝男面貌，且所穿釣魚背心也和潛入他家的竊賊一樣，確認謝男是竊賊，檢方將謝男依竊盜罪起訴。

基隆地院審理時，謝男抗辯稱當時屋主和竊嫌僅短暫對視，第二次指認時已時隔近一年，質疑指認過程警方有誤導之嫌。

指認百分百 賊判10月

法官認為，陳第一次指認時認為謝弟額頭特徵「很像」竊賊，第二次指認從相貌、釣魚背心等特徵，明確指認謝男犯案，足見陳對竊賊印象未因時間而淡忘，第二次指證有效，依此判謝男有罪，可上訴。

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