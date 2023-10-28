年度參訪見學 男學員性侵 調查局女學員提告

針對受訓女學員傳遭性侵一事，調查局表示倘確有不法情事，將從速從嚴議處，決不寬貸。（資料照）

2023/10/28 05:30

〔記者王定傳、徐聖倫／台北報導〕法務部調查局幹部訓練所近期辦理年度參訪見學活動時，驚傳女學員遭性侵疑雲，一名女學員指控，前天凌晨遭一名男學員趁參訪時對她伸出狼爪性侵，男學員則矢口否認；調查局昨表示已報請檢警偵辦，並將當事人採取必要隔離及保護措施，訓練所也同步展開行政調查，從速從嚴議處，若有不法，絕不寬貸。

據了解，這起性侵疑雲發生於廿六日凌晨，當時展抱山莊的學員一起在外地參訪。女學員控訴，一名男學員違反她意願性侵；男學員則否認犯行，強調雙方是兩廂情願，絕對沒有勉強女方，因雙方各執一詞，疑點重重，有待進一步調查釐清。

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調查局：同步展開調查 從嚴議處

調查局昨表示，第一時間即已積極處理，協助女學員向新店警分局報案，完成性侵案件通報，也立刻對當事人採取必要的隔離與保護措施；訓練所也已同步展開行政調查，若查出確實有不法情事，將從速、從嚴議處，絕不寬貸；但為了保護當事人隱私，調查局昨不願多談案情細節。

據了解，女學員是對男學員提出妨害性自主告訴，並非性騷擾，警方受理報案後，已展開調查，待雙方皆完成訊問筆錄後，將函送台北地檢署偵辦。

調查局強調十分重視性別平等教育工作，將責由幹部訓練所利用教育訓練機會，以及舉辦會議的場合，積極推動各項性平教育，內化為每位學員的正向品格，建立相互尊重、包容多元的性平觀念。

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