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首頁　>　社會

專家︰情緒困擾應就醫 尊重孩子生命權

求助專線

求助專線

2023/10/23 05:30

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市信義區前天（廿一日）深夜傳出人倫悲劇，母親疑帶著二歲女兒一起輕生，母親經搶救後插管治療，女兒卻回天乏術。台北市社會局表示，之前未曾接獲該家庭相關保護通報，也無社福、脆弱家庭相關紀錄在案，台北市家庭暴力暨性侵害防治中心將持續追蹤與聯繫關懷案家狀態，與相關單位協助提供服務。

台北市家防中心主任陳淑娟表示，即早發現，即早介入，有可能減少悲劇發生的機會；民眾若情緒陷入低潮或困境，建議撥打一九九九和台北市社區心理衛生諮詢專線請求協助，也可前往台北市心理衛生中心，尋求專業人士幫忙。

陳淑娟提醒，若遇到變故需要幫忙，不要害怕通知家人、尋求專業人士如精神科醫師、諮商師協助。身旁家人通常是最早察覺個案情緒問題的人，由於身處憂鬱的人情緒難免起伏不定，家人應多多支持與包容。

陳淑娟也提到，孩子是獨立的個體，有獨立的生命權益；即使家長扶養遇到困難，家人們、政府都會願意幫助孩子長大；若有情緒過不去的事情，出現困擾，應該勇敢地說出來或尋求專業人士諮商與治療。

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

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