台北市信義區母疑悶死幼女 自戕重傷

求助專線

2023/10/23 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區前天深夜發生一起母親疑悶死二歲女兒後自戕的人倫悲劇，剛吃完喜酒的李姓男子返家時，驚見郭姓妻子、女兒雙雙倒臥家中廚房地板血泊中，趕緊報案求救，經緊急送醫搶救，女兒仍回天乏術，而身上有多處穿刺、劃傷的妻子，目前傷重仍於加護病房觀察中，警方將待她清醒偵訊後依殺人罪嫌方向送辦。

警方初步調查，卅四歲郭姓婦人跟丈夫都在金融業服務，夫妻感情甚篤，一家三口同住，郭婦四個月前發現罹患不治之症後，心情低落，前天疑先悶死女兒後自戕，辦案人員找到一封電腦打字的遺書。

請繼續往下閱讀...

醫院經檢視，郭婦右頸、左腋下有穿刺傷，右胸也有多處劃傷，搶救後暫時脫險，意識仍不清楚，正於加護病房觀察中，因郭婦涉犯殺人罪，警方已派員進行戒護。

女兒無明顯外傷，疑因窒息導致昏迷，經搶救一個多小時，仍宣告死亡，至於死因是被掐、枕頭強壓或其他因素造成，將待偵訊郭婦，並報請檢方相驗遺體進一步釐清。

夫返家驚見送醫搶救 痛哭失聲

警方表示，昨晚近十一時許，李男返回住處時，發現妻子、女兒倒臥廚房地板的血泊中，嚇得趕緊報案，消防救護人員據報趕抵馬上將兩人分別送往國泰醫院、台北醫學大學附設醫院搶救。李男案發後情緒非常激動，痛哭失聲，他的母親、胞姊等親人聞訊都趕到醫院陪伴。

轄區信義分局五分埔派出所與偵查隊據報經封鎖現場勘查，在廚房現場起獲一把沾有血跡的菜刀，還有一封遺書，除立即調閱相關監視器偵查，並報請檢方相驗，以釐清整個案發經過。

自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法