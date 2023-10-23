夫婦吵架扯方向盤 妻抱女娃摔出車外

新北市新莊李姓及趙姓年輕夫妻吵架，妻拉扯方向盤，夫向路邊急切、急停之際，妻抱女娃開車門造成兩人摔出車外受傷（紅圈處）。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/10/23 05:30

夫妻公共危險罪法辦 列高風險家庭 強制輔導、上課

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一對年輕夫妻開車外出途中，因幼子教養問題發生激烈爭吵，妻子盛怒下拉扯方向盤，導致貨車在市區左右偏移蛇行，丈夫向路邊急切、急停之際，副駕駛座的妻子突開車門，導致她與懷中幼女雙雙摔出車外，送醫幸無大礙；但此對粗心父母被警方依公共危險罪嫌法辦，並通報社會局列為高風險家庭，後續還須強制輔導、上課。

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母女送醫 幸無大礙

新北市警察局廿一日下午四時許獲報，新莊區民安西路發生一對母女從一輛貨車副駕駛座摔出受傷，警方、消防人員到場，先送這對母女至醫院包紮後，之後再將這對粗心父母帶回警局；據了解，廿四歲李姓冷氣工案發時開著貨車載廿五歲趙姓妻子、四歲兒子、一歲多的女兒外出，期間調皮的兒子打翻李男工作用的螺絲盒，導致各式螺絲散落車內地板，李男沿路碎念妻子不顧小孩，也大罵兒子，趙姓妻子替兒子說話，造成雙方口角。

後車停下 未輾過母女

夫妻大吵之際，妻子突然拉扯方向盤，導致貨車左搖右晃，因妻子作勢要開車門下車，並已鬆開安全帶，李男因此將貨車向右路邊急切、急停，此時副駕駛座車門打開，妻子及其懷中的幼女因此均摔出車外，後車連忙停下，幸未輾過母女。

事發之際不少路人目睹報案，警方將一家四口帶回警局了解，得知這對年輕夫妻因管教幼兒問題發生口角釀成意外，送辦、通報社會局後續輔導關懷；另因母親將幼女抱在懷中，沒讓五歲以下女童乘坐安全座椅，警方也依道路交通管理處罰條例，最高處以三千元罰鍰，年輕夫妻因一時衝動，吃上官司、強制上課又罰錢，可謂得不償失。

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